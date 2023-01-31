過完年找好工作！北市局處釋167職缺最高薪63K 今起報名

過完年找個好工作，北市府辦理112年第2次甄試，各局處共釋出167名職缺，最高薪達63K。北市勞動局長高寶華表示，本次北市府就業甄選共有37機關參加，提供167個職缺，包括社工督導、研究員、網站服務員、心理師、關懷訪視員等，薪資40K以上職缺達68個，今上午10時至2月6日下午5時受理網路報名，預計3月4日、3月5日舉辦甄試。

北市勞動局就服處表示，市府所屬各幼兒園廚工所開職缺，包含南港區東新國民小學、南港國民小學；大安區建安國民小學、龍安國民小學、新生國民小學；萬華區新和國民小學；內湖區內湖國民小學、內湖幼兒園；大同區日新國民小學；中正區臺北市立大學附設實驗國民小學；中山區吉林國民小學計11個幼兒園共12個職缺，月薪最高達35K，提醒有烹飪專長並具證照者踴躍報名。

局長 高寶華說，這次北市資訊局為招募資訊人才，也釋出聘用研究員，提供50K高薪，工作內容為辦理本府應用服務性及系統整合性工作、共通性資訊系統規畫、建置與管理、資訊專案之執行推動與管理等業務。

北市衛生局、社會局及相關所屬機關為強化社會安全網與相關社會福利措施，也提供102個職缺，起薪均落在36K至48K間。其中衛生局約聘關懷訪視督導職缺，起薪高達46K，隨著每年考核晉升，更有機會可達到63K的高薪，工作內容為督導社區精神病人、疑似精神病人及自殺高風險個案之整合性評估、處遇等第一線服務、督導社區處遇聯繫協調等業務，歡迎具備相關背景或工作經驗的民眾踴躍報名。

至於北市都市發展局、工務局及相關所屬機關亦提供24個職缺，薪資介於30K至48K間，其中聘用工程員工作內容為配合市府重大政策辦理都市計畫作業、各行政區個案變更作業及管區作業，以及協辦全市行政區通盤檢討作業等業務，歡迎具有都市計畫或工程相關學歷及工作經驗者不要錯過。

就服處表示，就業甄選數位化系統推出至今，簡單易懂的報名頁面，報考人在家即可使用電腦或手機完成報名，不僅節省了報名成本及所用時間，也提高報考的意願。報考人報名前可先行瀏覽就業甄選報名示範影片，且務必詳閱簡章及注意事項，審慎確認想報考的職缺及資格。

就服處強調，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線