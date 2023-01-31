謝國樑再向侯友宜借將 劉美蘭接基隆教育處長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑再向侯友宜借將，劉美蘭（圖）接基隆教育處長。本報資料照
謝國樑再向侯友宜借將，劉美蘭（圖）接基隆教育處長。本報資料照

基隆市長謝國樑小內閣，繼原新北市民政局主秘陳耀川接任基隆市政府工務處長後，再向新北市長侯友宜借將，新北市教育局特殊教育科長劉美蘭將擔任基隆市教育處長，今天（31日）市務會議將對外宣布並宣誓就任。

劉美蘭早年就服務基隆市文化中心，從最基層公務員開始，10多年前擔任教育處學管科長，後來調往新北市政府發展，目前是新北教育局特殊教育科長，此次回鄉基隆榮升教育處長。

據指出，劉美蘭的先生何定偉，以前一起在新北市政府服務，後來他調往花蓮，111年再從花蓮縣政府政風處長升任行政院公平交易委員會政風室主任，夫妻倆都是公務人員。

據市府人員透露，市長謝國樑認為，劉美蘭長期在教育工作領域奉獻，尤其對特教領域有其專業，也曾在基隆教育處擔任科長，十分熟稔基隆的教育現況，希望借重她的專業帶領基隆教育更進一步的發展，今天會對外宣布。

新北市長 謝國樑

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