影／長者交通的最後一哩路 新北社宅首推科技動力輔具

新北今接受民間業者捐贈電動輪椅，並首先安排於新店央北社宅開放借用，讓社宅內長者能夠作為搭乘復康巴士，或在園區內活動的「最後一哩路」。新北住都中心董事長陳純敬表示，目前也盼在新店試推，未來擴及到其他社宅中，讓長者們享受外出時的方便省時。

高齡化成為我國社會趨勢，不少縣市推社宅，當中也保留一定住戶數供長者申請，但有些長者卻因為行動不便而減少外出，甚至影響生活。陳純敬今到新店央北青年社宅走春發紅包，感謝住戶的支持，同時也接受業者捐贈的日本頂級電動輪椅「Model C」一台，盼方便長者住戶活動。

長者住戶周女士表示，一些身障者本身就有輔具，但對於一些使用拐杖或者不能久站、走路的住戶或者訪客來說，長久走路非常勞累，尤其央北社宅整個園區範圍也滿寬廣的，久而久之也就不想動了；若能社宅提供借用電動輪椅，將會更有意願多到社宅園區內走走，有朋友來訪，也能借用讓他方便從大門到住宅內。

陳純敬表示，央北社宅目前共有1022戶住民，其中約十分之一為身心障礙者，更不乏有許多老人及行動不便者，透過這次捐贈，盼能讓行動不便的住戶嘗試使用不同於傳統輪椅的電動輪椅，享受省時省力的便利性。

陳純敬指出，目前也是在新北首次推出，也算是試辦，讓民眾體驗看看及磨合，不過一台造價16萬8000元，也是不便宜，今天感謝樂鈞科技響應公益活動，未來若借用服務運行順暢，也盼推展到更多新北社宅中，讓長者民眾方便使用。

樂鈞科技總經理趙文龍強調，這是長者「最後一哩路」，像長者從住家外出搭復康巴士時就可以輕鬆接駁，也能方便到園區內超商及診所等活動，長者將更有意願走出家中。