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「2023新北市平溪天燈節」登場 市府公布交通管制資訊

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
「2023新北市平溪天燈節」即將登場，市府公布交通管制資訊，提醒民眾多利用大眾運輸工具。圖／新北市觀旅局提供
「2023新北市平溪天燈節」即將登場，市府公布交通管制資訊，提醒民眾多利用大眾運輸工具。圖／新北市觀旅局提供

「2023新北市平溪天燈節」將在2月5日於十分廣場及2月11日平溪國中登場。為維護場域安全及輸運大量湧入人潮，新北市政府觀光旅遊局今公布交通管制及交通接駁資訊，並呼籲民眾多搭乘大眾運輸交通工具，避免塞車。

觀旅局指出，平溪天燈節2日活動從上午10時至午夜12時，全面實施汽機車交通管制，建議民眾多多搭乘大眾交通運輸工具或官方接駁車前往。

觀旅局表示，2月5日（日）市府安排5條交通接駁路線，分別為木柵動物園至十分南山橋、國道五號石碇交流道至十分南山橋、瑞芳火車站至十分基平橋、基隆火車站至十分基平橋及雙溪火車站至十分基平橋。

觀旅局說，2月11日（六）則提供3條交通接駁路線，分別為木柵動物園至白石里中埔、國道五號石碇交流道至白石里中埔及瑞芳火車站至嶺腳寮。除官方接駁路線以外，民眾也可以搭乘795公車及846公車往返活動現場。另外，活動期間社區巴士暫停行駛，台灣好行交通票券也暫停使用。

觀旅局提到，活動交通接駁車資採上山收費，從木柵動物園上車為50元；國道五號石碇交流道、瑞芳火車站及基隆上車為30元；平溪區內上車為15元；雙溪火車站前往平溪則免費，付費方式可使用電子票證或投幣。下山的接駁車則不收費，便利人流快速疏散。此外，活動期間台鐵平溪支線將加開列車，捷運文湖線也會加密班次，時刻表以官網公告為主，請民眾上網查詢，並留意末班車時間。

火車站 平溪

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