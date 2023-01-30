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環狀線經營權之爭 民眾黨議員林珍羽：蔣萬安要硬起來爭取

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北捷環狀線經營權營運契約今天到期，經雙北市府溝通後達共識無縫轉移。本報系資料照。
北捷環狀線經營權營運契約今天到期，經雙北市府溝通後達共識無縫轉移。本報系資料照。

環狀線經營權之爭，北捷經營權合約今到期，台北市長蔣萬安今天上午表示，依照契約，到期就應該要經營權移交還給新北，目前已達這樣共識，會確保旅客權益不受影響，未來環狀線南北環段、東環段等都完成，則會由一家捷運公司營運，這個部分也有共識。不過民眾黨北市議員林珍羽認為，論經驗、論專業技術、論經營本錢，台北市皆具備長期經營環狀線本錢，請蔣市府硬起來爭取。

國民黨北市議員秦慧珠則認為，環狀線應該由一家公司固定經營最好，如果兩家公司合作經營也要切割清楚。秦表示，經營權之爭牽扯到地方政府不是誰在搶錢、搶權，最重要是應該是管理要到位、一氣呵成，品質、服務、安全要到位，過去雙北不同執政黨，除了搶權、搶錢、互相角力都有，不過現在同一個政黨，不應該小鼻子小眼睛算計，應該以乘客安全、舒適安全，真的是要坐下來討論。

秦慧珠說，環狀線由一家公司經營，完整付出成本包括人事、支出等全部承擔起來，在結算盈餘互相分配，虧損也互相分配，這是最簡單方式；但是如果兩家公司互相經營，也要有切割，不過更難算、更複雜，包括一條路線新北占多少？北市佔多少？營運成本怎麼樣？工程造價多少？還有管理、進用的人標準為何，不能同一條路線，新北待遇與北市待遇不一樣，不能大家做一樣的事情，這一端與下半端待遇不一樣。

台北市長 環狀線 新北

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