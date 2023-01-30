環保教育向下紮根 竹圍國小辦闖關課程
為了讓環境教育向下扎根，新北市淡水區竹圍國小特別結合慈濟基金會規劃設計的環保境教育、行動環保課程前進校園活動，在學校川堂設置了數十個趣味遊戲，讓學校孩子能夠透過慈濟環保志工的解說之下，更加了解如何從自身做起環境保護。
竹圍國小校長蔣承志表示，這次透過影片教學，趣味遊戲闖關的方式，吸引孩童的關注，進而了解環境保護的重要性，隨身攜帶環保杯碗筷、環保袋等，拒絕一次性消費產品，引導學童從闖關活動中去認識保護環境的重要與迫切，希望能將環保理念傳遞教育給下一代，讓孩子們對環境保護有正確的認識。
慈濟環保志工嚴寶雲表示，環保教育展的內容兼顧知識與趣味，包括了環保神射手，紙容器轉轉樂，垃圾分類圖牆等有趣遊戲，都是慈濟用心準備的道具，非常有趣，就像一個展覽會場一樣，透過這些環保闖關遊戲，導入正確環保觀念，落實在行動，並帶回家裡，影響家人，親子一起攜手環保愛地球，讓世界更美麗。
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