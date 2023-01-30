淡水沙崙海域評估低風險 地方籲開放水域

淡水區沙崙海域被列為危險海域，經新北市經濟發展局進行海象調查，每年4月至9月，無論是游泳、衝浪、划槳或風浪板等水域遊憩活動，都屬低度風險，對此，新北市議員鄭宇恩希望市府與當地水上救生協會共同合作，逐步來推動水域開放。

新北市議員鄭宇恩表示，淡水沙崙海域，因為開闊的沙灘和海岸美景，每到星期假日，吸引無數遊客造訪，也帶動周邊經濟發展，地方持續都有期盼海水浴場重新開放的聲音，除了作為親水休憩的城市亮點，也期盼水域休憩活動，可以帶動沙崙地區振興觀光。

鄭宇恩說，前年沙崙文創園區確定由南山人壽進駐開發後，沙崙海域重新評估開放的議題開始受到關注，因此也要求經發局展開沙崙海域的海象調查作業，根據報告評估結果，無論是海況或水質，沙崙海域要開放水域活動確實可行，建議市府可針對不同水域遊憩類別有條件開放，並搭配季節氣候規劃合適管理作為，並和長期協助沙崙海岸駐點的水上救生協會共同合作，逐步推動水域開放。帶動淡水沙崙地區經濟復甦、恢復沙崙往日榮景。