瑞芳新春團拜 區長將卸任學妹賴品妤送祝福

農曆大年初九，瑞芳區公所今(30)日舉行新春團拜，適逢區長施玉祥任瑞芳區長最後一天，大家也當歡送會來送別區長，立法委員賴品妤身為施玉祥高中學妹，也特地前來送別，場面溫馨熱鬧。

春節年假過後許多上班族紛紛收假回到工作崗位，而瑞芳區公所也在今(30)日，農曆大年初九上班第一天，邀請各民意代表、里長、市政顧問、調解委員、校長等與公所員工進行新春團拜，除了感謝去年一整年公所團隊的辛勞外，也期許大家一起努力，加強辦公效率，為民服務。

今天是農曆新年開工第一天，卻也是施玉祥擔任瑞芳區長的最後一日，明天開始將調任到三峽區繼續擔任區長，團拜中也瀰漫著一股不捨的氣氛，施玉祥在瑞芳兩年多來，也和地方培養出好感情，他自己也萬般不捨。

區長施玉祥說，感謝過去不論是里長，各單位和民意代表的支持和配合，才能讓瑞芳地區在疫情艱困的時期，大家都一起熬過來了，

立法委員賴品妤今日也特地撥空到場參加團拜，同時也為區長施玉祥送別。

立委賴品妤說，自己和施區長都是同一所高中畢業，是學長和學妹，有這樣的緣分她今天說什麼也要來送上祝福，也希望施區長未來仕途順遂，心想事成。