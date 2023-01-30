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野柳國小海洋教育 認識貝類與海龜奇妙世界

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
野柳國小學生，透過近距離觀察了解海洋生物適應環境的應變能力，見識貝類與海龜奇妙世界。 圖／紅樹林有線電視提供
野柳國小學生，透過近距離觀察了解海洋生物適應環境的應變能力，見識貝類與海龜奇妙世界。 圖／紅樹林有線電視提供

野柳國小趁著期末考結束的時間，帶著全校的學生展開海洋教育校訂課程學習，以學生喜歡與生活環境中常見的貝類生態和海龜為主軸，透過近距離觀察了解海洋生物適應環境的應變能力，見識貝類與海龜奇妙世界。

野柳國小校長張錦霞說，在課程中邀請海洋環境教育推廣協會進行規劃，除了讓學生辨識陸龜與海龜的特徵與生活習性，也讓學生連結海洋環境去思考如何守護海龜的生存。另外還有各種不同貝類的介紹，說明貝類在生活中的多元功能，更以影片輔助讓學生清楚貝類生態與特性，也讓孩子們認識有毒性的貝類，避免在日生活中的危險與誤食的意外發生。

三年級學生林雨晴說，海龜和陸龜最大的不同是腳，海龜的腳是扁平的像划槳；另外海龜不是縮頭烏龜，因為牠在海裡游的速度快，可以躲避敵人。

五年級學生林聖哲説，原來大部分的貝殻都是右旋貝，而且貝殻也會主動出擊找獵物。現在貝殻愈來愈少，希望大家能珍惜這些美麗的貝殼。

海龜 野柳國小 期末考

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