石門長輩自扮財神 踩街祝福區長新職如意

石門區的銀髮照顧據點「馨窩」，在開春第一天的上課日喜氣的迎接開學日，長輩們自製財神帽及表演道具，走訪附近的鄰居與機關，遇到即將調任的區長林俊宏，祝福區長到新的地方就任且順心如意。

新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李說，迎接開春第一天的上課日，長輩們戴上了自製財神帽，要走出教室，傳遞新春的喜氣給據點附近的鄰居，特別就近走訪隔壁的區公所，長輩們在開工的第一天，給予區公所的人員熱鬧活潑的新春祝福。

平日裡馨窩據點就像是長輩的第二個家，上課、活動都在這裡，長輩彼此相處融洽、互相照顧，放了漫長的春節假期，開學回到據點的第一天，理事長也應景的發送來自社會的愛心福袋給長輩，還有即將要於明天調任八里的區長到來，長輩們也準備了自製的卡片，獻上感恩與祝福。

石門區長林俊宏說，感謝長輩新春開學第一天就為公所帶來滿滿的喜氣與祝福，從任職主秘開始，就在石門區服務，至今已經超過12年，對於長輩們有許多的不捨，在這場溫馨的新春活動中，與長輩們相約有緣再見，也祝福彼此新的一年都平安順心。