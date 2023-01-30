快訊

獨／銀行保險人事大風吹 台新人壽資深副總盛季瑩轉戰南山

台女星遊泰控遭勒索「付上萬脫身」 泰警改口認了：有收錢

石門長輩自扮財神 踩街祝福區長新職如意

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區的銀髮照顧據點「馨窩」，長輩們自製財神帽及表演道具，遇到即將調任的區長林俊宏，祝福區長到新的地方就任且順心如意。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區的銀髮照顧據點「馨窩」，長輩們自製財神帽及表演道具，遇到即將調任的區長林俊宏，祝福區長到新的地方就任且順心如意。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區的銀髮照顧據點「馨窩」，在開春第一天的上課日喜氣的迎接開學日，長輩們自製財神帽及表演道具，走訪附近的鄰居與機關，遇到即將調任的區長林俊宏，祝福區長到新的地方就任且順心如意。

新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李說，迎接開春第一天的上課日，長輩們戴上了自製財神帽，要走出教室，傳遞新春的喜氣給據點附近的鄰居，特別就近走訪隔壁的區公所，長輩們在開工的第一天，給予區公所的人員熱鬧活潑的新春祝福。

平日裡馨窩據點就像是長輩的第二個家，上課、活動都在這裡，長輩彼此相處融洽、互相照顧，放了漫長的春節假期，開學回到據點的第一天，理事長也應景的發送來自社會的愛心福袋給長輩，還有即將要於明天調任八里的區長到來，長輩們也準備了自製的卡片，獻上感恩與祝福。

石門區長林俊宏說，感謝長輩新春開學第一天就為公所帶來滿滿的喜氣與祝福，從任職主秘開始，就在石門區服務，至今已經超過12年，對於長輩們有許多的不捨，在這場溫馨的新春活動中，與長輩們相約有緣再見，也祝福彼此新的一年都平安順心。

石門 福袋 開學日

延伸閱讀

財神發功！購買清原芋圓發票千萬得主再增一枚

高雄這間廟春節湧700萬香油錢 警所當5天財神今卸任

今天中午迎財神接好運 不會拜拜步驟看這全攻略

石門野生捕獲綜藝大哥　許久不見網讚「超親切」

相關新聞

「2023新北市平溪天燈節」登場 市府公布交通管制資訊

「2023新北市平溪天燈節」將在2月5日於十分廣場及2月11日平溪國中登場。為維護場域安全及輸運大量湧入人潮，新北市政府...

環狀線經營權之爭 民眾黨議員林珍羽：蔣萬安要硬起來爭取

環狀線經營權之爭，北捷經營權合約今到期，台北市長蔣萬安今天上午表示，依照契約，到期就應該要經營權移交還給新北，目前已達這...

較去年增兩倍 新北博物館走春5天達20萬人次

今年春節長達10天，不少民眾把握假期出門遊玩。新北市文化局與轄下博物館推出「兔兒TOUR新北博」活動，文化局長龔雅雯說，...

雙北合作！ 環狀線第一階段屆期平順移轉

新北市委託台北市營運維護管理環狀線第一階段，其行政營運契約將於今(30)日屆期，經雙北市府溝通後達成共識，雙北將共同合作...

雙北爭環狀線經營權 李四川：希望由台北市經營

捷運環狀線第一階段經營權今由台北市移轉新北市，對於北市是否爭取經營權？台北市副市長李四川今表示，原則上南北環全部完成後按...

影／新北睽違三年首新春團拜 侯友宜盼市府如兔子機智

今春節後開工，新北睽違三年後首次新春團拜，市長侯友宜與市府團隊齊聚市府大禮堂互道春喜並表示，將在兔年率市府團隊以機智敏捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。