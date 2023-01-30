較去年增兩倍 新北博物館走春5天達20萬人次
今年春節長達10天，不少民眾把握假期出門遊玩。新北市文化局與轄下博物館推出「兔兒TOUR新北博」活動，文化局長龔雅雯說，因疫情解封、出遊人眾多，去年僅7萬人次的走春活動，今年5天就吸引逾20萬人潮，增加近2倍，各場館收入明顯成長。
龔雅雯說，今年「兔兒TOUR新北博」走春活動，主打「5館1園」博物館小旅行，包括坪林茶業博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館鶯歌陶瓷博物館、以及林本源園邸皆推出展覽、遊程、DIY手作體驗、表演活動等。因疫情解封、出遊人潮眾多，比較去年春節活動，人潮回溫逾五成以上，今年光5天就吸引逾20萬人潮，粉專活動期間也有65萬人次觸及參與，門票及各場館賣店收入也有顯著成長。
文化局說，來參與走春活動民眾除贈送限量旅行選物組，更與傑仕堡有氧酒店合作推出2023文化走春tour住房專案，還有「博物館走春拍照抽好禮」、「趣味走春情境抽住宿券」等多項網路抽獎活動，2月1日將公布各項抽獎活動與中獎資訊，民眾可至「2023兔年文化走春-兔兒TOUR新北博」活動網站https://2023tourculture-ntpc.com.tw/、新北市文化局以及新北市各博物館粉絲專頁查詢。
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