雙北今對外公布環狀線經營權 侯友宜：分階段做營運轉接

環狀線經營權備受矚目，傳出經營權會在契約期內由台北移轉給新北，新北市長侯友宜表示，兩副市長已經多次開會談細節，雙北今天會對外公布，最重要是經營權轉換過程當中，營運不要受到影響，可以更舒適及便捷，分階段、分梯次做好營運的轉接。

侯友宜今上午出席市府新春團拜活動後接受媒體聯訪時表示，環狀線經營權從以前台北市前市長柯文哲到現在台北市長蔣萬安，雙北的態度並沒有改變，春節期間及春節前，新北兩副市長已經多次開會協調，基本上所有細節都已經談妥了，有待今天兩市正式對外來公布。

侯友宜表示，環狀線經營權最重要的是，讓民眾在整個經營權轉換過程當中，營運不要受到影響，而且可以更舒適、更便捷，提供更好的服務，才是民眾所要的，所以會分階段、分梯次做好營運的轉接。