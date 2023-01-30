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捷運環狀線營運契約今到期 雙北達共識無縫移轉
環狀線經營權營運契約今天到期，台北捷運局依約要完成環狀線移轉給新北市捷運局，雙方近期展開多次討論，台北捷運局今表示，經雙北市府溝通後達成共識，雙北將共同合作無縫移轉。
新北市府2018年12月與台北市府簽約，委託台北市營運維護管理環狀線第一階段，其行政營運契約自環狀線通車日2020年1月31日起算起3年，台北捷運局依約應於今天前完成移轉。
台北市長蔣萬安今上午受訪表示，依照契約，契約到期就應該要經營權移交還給新北，目前已達成這樣的共識，不過最重要是要確保旅客權益不受影響，所以整個移交過程，會讓它順利完成。
台北捷運局今表示，依據雙北市政府協商共識，環狀線第一階段所有財產於營運契約屆期當日（112年1月30日）即移回新北市，在不影響旅客權益、營運不中斷且服務不打折原則下，雙北市政府將共同作業，合作營運，雙北市政府將共同報請交通部，由新北市政府擔任環狀線第一階段地方主管機關。
捷運局說，環狀線第一階段加上未來南北環及東環所形成的首都環狀線，雙北市政府也有共識，由一家營運機構執行營運，後續於南北環段完工前1年決定統籌營運事宜。
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