台灣燈會遭酸華國美學 蔣萬安：尊重作者設計及原創理念

台灣燈會將2月5日登場，被認為政治立場偏綠的臉書粉專「wecare高雄」昨天貼出一張國父紀念館靠光復南路側的一座大型蟠龍獻瑞花燈照片，貼文酸「哇..都回來了!」底下網友酸度爆表留言「華國美學回歸」。台北市長蔣萬安今天表示，不管是中央或地方各自的責任燈區，都尊重作者的設計及原創理念，也希望所有好朋友可以到台北參與燈會。

蔣萬安今天上午赴市府地下一樓中控室透過廣播向市府同仁新春賀歲，對於台灣燈會由交通部負責的國父紀念館副燈蟠龍獻瑞，遭綠營側翼酸華國美學，反遭國民黨議員徐巧芯、游淑慧諷「大過年的，側翼就不甘寂寞開始新春翻車。」

蔣萬安今天表示，其實這一次台灣燈會是在睽違23年之後，再度回到台北市舉辦，別具意義，希望所有市民朋友，或是各縣市朋友都能來台北參與台灣燈會來欣賞花燈，到台北來逛逛走走。