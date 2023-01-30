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捷運三民高中站實施機車退出騎樓 2月1日將取締

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局將在捷運三民高中站實施機車退出騎樓。圖／新北市交通局提供
新北市交通局將在捷運三民高中站實施機車退出騎樓。圖／新北市交通局提供

新北市交通局為維護行人通行權益、改善停車秩序及市容，決定從2月1日起在鄰近捷運三民高中站的蘆洲區復興路、中央路部分路段實施機車退出騎樓，與此同時，市府也增設285格路邊機車格做為停車替代。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，捷運三民高中站鄰近湧蓮寺商圈，出入搭乘捷運的民眾多，停車需求相當多。

許芫綺說，經會勘後決定於復興路雙號側(復興路60巷至90巷)及中央路(139號至155號、176號至182號、97號至103號及105巷1號)等2條路段實施機退，以提供舒適、無礙的人行通行環境。

許芫綺並指出，交通局已同步在周邊新增了285格路邊機車格做為替代停車空間，並派員張貼宣導貼紙，警察局也將自2月1日起配合執法取締。

許芫綺提醒，機車騎士應遵守機車停放規定，將機車停放在機車停車格，避免遭取締、拖吊。

捷運 警察

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