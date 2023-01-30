新科市長施政最亮點獲民調57%最高 蔣萬安透露要做這些事

有YouTube頻道《桃園孫先生》29日網路民調「基北桃竹新市長就職滿月，誰施政最有亮點？」結果有57%民眾認為蔣萬安施政最有亮點，對此台北巿長蔣萬安今表示，全力拚市政，包括大巨蛋、內湖交通、行人地獄等議題，都會展現劍及履及、積極任事、解決問題的態度，持續讓市民有感。

北台灣的新科市長包括基隆市長謝國樑、北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹市長高虹安都已上任滿月，根據YouTube頻道《桃園孫先生》29日網路民調，截至29日深夜11時，已有超過1萬人投票，57%的民眾認為「台北市長蔣萬安」施政最有亮點，第二是「新竹市長高虹安」，有21%的民眾認為她施政較有亮點。

另外，13%的民眾認為是「桃園市長張善政」，有5%的民眾則認為是「基隆市長謝國樑」；另外有4%的民眾則投「其他意見」。

對於網路民調施政亮點支持度最高，蔣萬安今天上午赴市府地下一樓中控室透過廣播向市府同仁新春賀歲受訪表示，他一直以來就是全力推動市政、拚市政，包括市民關心的大巨蛋、內湖交通，及外國媒體談到的行人地獄等等，就是展現劍及履及、積極任事、解決問題的態度，這個部分他會持續推動下去，持續讓市民有感，這個是努力的方向。