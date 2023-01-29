梁文傑傳入閣接陸委會副主委 他讚：很洽當人選
準行政院長陳建仁今天發布第三波內閣名單，傳出外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三都將留任，陸委會副主委邱垂正和海基會副董事長詹志宏兩人職位對調，北市前議員梁文傑將接任陸委會另一副主委。
不過對於傳出梁文傑將入閣，記者今天致電梁文傑、及夫人立委林楚茵，兩人手機電話都未接。
梁文傑本屆議員選舉意外落馬，不過近期他持續參與政論節目評論時事政局，也頻在臉書貼文，昨天梁文傑還在臉書提到，不必太擔心中共進攻戰，而要擔心用封鎖戰逼你上談判桌。
對於傳出梁文傑內定為陸委會副主委，民進黨北市黨部主委張茂楠表示，目前尚未聽說，不過若傳聞屬實，梁文傑對於國際關係嫻熟，是很恰當的人選。
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