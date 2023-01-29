台灣燈會遭酸「華國美學」有靈異感 北市喊話：勿傷害

睽違23年重返北市舉辦的台灣燈會將於2月5日登場，臉書粉專wecare高雄昨天貼出一張國父紀念館靠光復南路側的一座大型蟠龍獻瑞花燈照片，底下網友開酸「華國美學永遠有一種靈異感」。北市觀傳局表示，「蟠龍獻瑞」造型取材廟宇建築，以常見的雙龍盤柱為意象，搭配寶瓶造型燈飾，另盼民眾勿以不實論點傷害台灣少數具歷史的國際活動品牌及節慶氛圍。

觀傳局說明，台灣燈會是交通部觀光局重要的國際型觀光活動，並自2001年起於全國各縣市合作舉辦。每年燈飾創意多元，傳統燈藝亦為台灣燈會重要的元素，此次國父紀念館區域為台灣燈會「中央展區」，屬交通部觀光局協助負責區域。

觀傳局表示，該做副燈「蟠龍獻瑞」是由傳統燈藝師藍永旗以「神氣，活現」為核心，用「工必有意，意必吉祥」的思維，搭配創意及美學，取材常民信仰吉祥敘事的表徵，造型則取材廟宇建築，以常見的雙龍盤柱為意象，另搭配寶瓶造型燈飾，透過細緻傳統燈藝展現，靈動展現神龍祥瑞之勢，期望帶給民眾一整年的吉祥好運及平安，本次副燈亦跨界結合，將動態機械及音樂展演，用「老藝新作」的手法，讓科技與傳藝跨時代聯手展演。

觀傳局表示，元宵燈會是台灣重要傳統節慶及觀光活動，希望大眾能聚焦今年超過300件的燈飾作品及台北豐沛的人文、旅遊景點，勿以不實論點傷害台灣少數具歷史的國際活動品牌及節慶氛圍。

觀傳局提醒，今年除傳統燈飾的工藝展現，「光展區」、「未來展區」所在的東區商圈及信義商圈，有不少結合科技元素創作的數位燈飾作品以及超過40件的「藝術入店」作品，民眾只要搭乘大眾運輸板南線至「忠孝敦化」、「忠孝復興」、「市政府」或淡水信義線至「台北101/世貿」即可欣賞，2月1日至4日試營運，2月5日正式開展，更多資訊可至官方網站查詢(https://tw-light.taipei/)。