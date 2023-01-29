環狀線經營權契約到期 民代：明日應會移轉給新北

環狀線經營權備受矚目，依約，台北市捷運局應在1月30日前完成環狀線移轉給新北市捷運局，不過契約期間僅到明日，能否順利移轉，受多方討論。新北市議員江怡臻透露，目前得知的消息是環狀線會在契約期內移轉，雙北副市長為此討論過許多次，相信台北、新北都有一定的共識與默契。

新北市府2018年12月與台北市府簽訂契約，將環狀線委託台北捷運公司營運、管理維護及附屬事業經營。契約期間為環狀線通車日2020年1月31日開始算起3年，也就是到明日為止，各界都關心雙北捷運局談判的最後共識。

民進黨新北市議員張維倩表示，雙北為環狀線經營權已爭執很久，不過現在木已成舟，台北市、新北市捷運局都沒有理由繼續拖下去，認為雙方有機會順利移轉，讓新北在明日拿回環狀線經營權，以利後續規畫。

民進黨新北市議員翁震州指出，環狀線會經過三重、蘆洲、新莊、五股等核心地區，環狀線對市民是相當重要的一條捷運，而且新北市府才是最了解居民需求的，自己掌握才能配合地方建設來開發，發揮最大綜效，希望捷運局能依約盡早拿回經營權。

國民黨新北市議員呂家愷說，以新北市民角度來看，市府如能順利拿回經營權，對相關開發一定會較有效益。不過雙北現在都是同一政黨執政，若明日無法拿回經營權，相信兩邊在溝通上也比以往更有彈性，會為市民牟取更多福祉。

江怡臻表示，目前聽說環狀線是會依照契約順利移轉，雙北副市長都為此討論過不少次，台北市副市長李四川曾任新北市副市長，也對新北狀況相當熟悉，相關細節應會在上半年談妥。

江怡臻指出，環狀線移轉回新北市後，市府將更有主導權，能夠精準服務新北市民的需求，不過也希望台北市捷運局能多幫忙，在雙方都有默契的情況下，做好完整移轉工作，使新北未來開發、營運能更加順利。

新北市捷運局對此表示，新北環狀線委託營運契約屆期前，雙北市會在不影響民眾權益、搭乘品質、營運不中斷、服務不打折的前提下，研商好如何營運。