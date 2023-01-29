台灣燈會競賽明起收件 北市投入歷屆最高300萬元找燈王

「2023台灣燈會在台北」全國花燈競賽分為親子組、國中組、高中職組、大專社會組及機關團體組5個組別，各組將評選出「特優」、「優等」、「甲等」及「佳作」等數名，分別可獲得3萬元至5000元獎金明起開始收件，總獎金為歷屆最高300萬元；教育局提醒，明起開始報名收件，參賽者需親自送件、組裝及布展。

教育局表示，此次競賽燈區位於新仁愛路及市政府周邊人行道，競賽以兔年生肖、台灣之光、台北之光、多元共融、創新泉源、潮流科技、宜居城市為主軸來發想創作，各組將評選出「特優」、「優等」、「甲等」及「佳作」等數名，分別可獲得3萬元至5000元獎金，再從各組特優作品中評選1名燈王，頒發獎金8萬元，亦為歷屆最高。

教育局表示，將於2023年1月30日及1月31日每日上午9時至下午4時，辦理競賽花燈收件作業，由參賽者親自送件、組裝及布展，詳情可至本競賽報名網站（https://2023lantern.tp.edu.tw）查詢。

另外，2月1日及2月2日，邀請學者專家擔任評審，針對整體效果、造型、色彩、創意、燈光及技巧評分，預計2月4日前公布獲獎作品。

教育局長湯志民表示，「2023台灣燈會」將於2023年2月1日至4日試營運，2月5日至19日正式登場，歡迎國際友人及全國民眾，一起來賞燈。