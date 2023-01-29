新北汐止大同路春節收假易壅塞 警建議用路人繞道
今天是春節10天連假最後一天，高公局預估下午是重點壅塞時段，呼籲用路人盡量上午出發，新北市汐止警方也說，大同路一段是易壅塞路段，建議民眾，可繞道於大同民權街口右轉，行駛民權街至橫科民權路口左轉橫科路到底，左轉上二高北上交流道，避開壅塞路段。
汐止警方指出，汐止地區重點壅塞路段，會出現在大同民權路口至大同新台路口之間，尤其以下午時段民眾把握假期前往美式賣場購物，提醒用路人可避開大同路一段，繞道於大同民權街口右轉，行駛民權街至橫科民權路口左轉橫科路到底，左轉上二高北上交流道，避開壅塞路段。
汐止警方表示，會派員在大同路及新台五路重點路段加強疏導，並配置車禍處理快速反應人員於重點壅塞路段，若有事故，能以最短時間排除，讓影響減到最低，維持收假車流順暢。
汐止警方提醒民眾，行車前做好車輛保養及檢查，避免旅途中車輛故障，以確保行車順利安全，另外，駕駛人務必養足精神，避免疲勞駕駛、酒駕，注意車前狀況並保持行車安全距離。
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