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春節結束 新店、永和、中和、汐止調撥車道恢復運作
春節連假將結束，新北市交通局表示，新北市境內調撥車道將於明起恢復運作，請用路人行經調撥車道路口時請依現場燈號指示通行。包括汐止、永和、中和、新店的調撥車道都會恢復至正常狀態，請民眾多加注意。
交通局預估，明天為上班首日，車流量將增加，預計車行時間預計約增10至30分鐘，提醒上班、上課的用路人提早出門。
交通局交通管制工程科長林昭賢表示，春節連假期間，新北市境內調撥車道均暫時取消，為配合明天上班日恢復運作，請用路人行經汐止大同路(大同路1段286巷至民權街)、永和中正橋、永福橋、永和路(中正路至光復街2巷)、永元路(得和路至永利路)、中和四維路(景新街至四維路23巷)與新店安康路(安康路2段158巷至安坑交流道)等調撥車道路段多加注意，請遵循現場燈號指示通行。
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