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台北市失業勞工子女就學補助 2月1日起受理申請 最高補助2.6萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市勞動局2月1日開始受理失業勞工子女就學費用補助。示意圖。本報資料照片
台北市勞動局2月1日開始受理失業勞工子女就學費用補助。示意圖。本報資料照片

春節連假即將結束，111學年度第2學期也即將開學，為減輕失業勞工家庭的子女就學負擔，北市勞動局從112年2月1日開始受理失業勞工子女就學費用補助，只要符合申請資格，都可在3月31日前提出。

就讀公立高中職者每名補助5000元、私立高中職每名1萬2000元、公立大專院校每名1萬3600元，私立大專院校補助最高2萬6000元。

台北市勞動局長高寶華表示，只要是設籍北市、且於民國111年10月1日至112年3月31日期間非自願離職的失業勞工，如與配偶110年度之綜合所得總額合計在148萬元以下，子女就讀國內的高中職或大專院校且未接受教育部免學費方案或其它同質之教育補助者，都可提出申請。

申請管道包括紙本及線上申請，紙本申請為檢附相關申請文件，於2月1日至3月31日期間（郵寄以郵戳為憑）郵寄，逾期不予受理；線上申請則可至市民服務大平台下載書表及申請。若有相關疑問，請洽市民熱線1999分機3318。

勞動局表示，申請至今年3月31日截止後，將會與其他機關的相關補助，進行有無重複申請比對與審核，合格者即予撥款。又經分析歷年不合格原因，多為重複請領同性質補助或申請人失業超過6個月，請申請人多加留意。

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