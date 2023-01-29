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一對兔1年可增至200隻 新北動保處擔心棄養潮列指引

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台灣愛兔協會組長林樵說，兔子以牧草為主食，佐以飼料及少量蔬菜。圖／新北動保處提供
台灣愛兔協會組長林樵說，兔子以牧草為主食，佐以飼料及少量蔬菜。圖／新北動保處提供

今年兔年掀養兔潮，但興頭過後容易出現棄養潮。新北市動保處與專家學者共同訂定，10項寵物兔基礎飼養指引，讓想飼養兔子民眾，懂牠再養牠，終養不棄養，並規畫兔子登記、絕育計畫，防止兔子走失、逃逸及過度繁殖。

台灣愛兔協會組長林樵說，兔子以牧草為主食，佐以飼料及少量蔬菜。根莖類食用過多，會有脹氣現象。寵物兔出生4個月以上就有生殖能力，且繁殖能力強屬於交配排卵型，母兔一旦被公兔射精，懷孕的機率幾乎是百分之百，一對6個月以上的成熟寵物兔，可在一年內繁殖4至6代超過200隻，因此公母必須分開飼養或進行絕育，避免過度繁殖，造成飼養空間擁擠。

新北市動保處說，為防範兔年棄養潮，動保處與專家學者共同訂定寵物兔基礎飼養指引，讓民眾評估自身能力和住家環境，並提供兔子妥善飼養空間。比如提供腳踏墊，使用寬板塑膠踏板較佳，不可使用鐵條踏板，不然易造成胼胝（足底炎），嚴重者甚至須截肢。

此外，兔子不像貓狗一樣撒嬌，甚至不喜歡被抱，天性喜歡啃咬破壞家具，也具備攻擊性，有可能時常面臨換毛期而造成飼主過敏。兔子壽命可以長達10年以上，需要每日打掃、餵食、陪伴，生病時的醫療費用高昂，且需要花費更多心思照料。民眾飼養前務必審慎考量自身能力。

新北市動保處與專家學者共同訂定，10項寵物兔基礎飼養指引，讓想飼養兔子民眾，懂牠再養牠，終養不棄養。圖／新北動保處提供
新北市動保處與專家學者共同訂定，10項寵物兔基礎飼養指引，讓想飼養兔子民眾，懂牠再養牠，終養不棄養。圖／新北動保處提供

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