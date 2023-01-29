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紓解汐止、新店停車問題 增設路邊停車格半小時10元

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府考量汐止、新店人口增長快速，決定在多處路段規畫設置收費停車格。圖／新北市交通局提供
新北市府考量汐止、新店人口增長快速，決定在多處路段規畫設置收費停車格。圖／新北市交通局提供

新北市汐止區人口增長快速，連帶增加停車需求，新北交通局於伯爵街56巷及新台五路2段新增31格汽車停車格，另外康寧街的10格汽車格位從2月1日起將採收費管理，紓解地方停車需求。

另外，新店區大豐公園旁的中正382巷及38弄也將新增規畫14格汽車停車格，於2月1日起開放停車並採收費管理，收費時間為平日周一至周五上午7時至晚間8時，每半小時10元。

交通局停車營運科長許芫綺指出，都市道路停車空間有限，在考量不影響行車安全及秩序，會擇適當地點規劃汽車格並收費管理，以提升停車位周轉率，杜絕久停占用情形。

許芫綺說，汐止區伯爵街56巷及新台五路2段(秀峰路至福安街)因停車需求大，且經評估道路空間足供畫設停車格，因此新增31格汽車格，新台五路2段(秀峰路至福安街) 收費時間為平日周一至周五上午7時至下午8時，每半小時10元；伯爵街56巷收費時間則為平日周一至周五的上午8時至下午6時，每次60元。

許芫綺指出，康寧街之前執行人行道改善工程時，一併規畫了10格汽車停車格，因未納入收費而遭特定車久停占用，經邀集相關單位辦理會勘決議採收費管理，收費時間為平日周一至周五上午7時至下午8時，每半小時10元。

交通局提醒，駕駛人在收費路段停車，駛離時卻未見繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App，以及全國繳費網線上查詢繳費，或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網查詢。

汐止 人行道

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