影／北市議員林杏兒 「選服磁鐵」服務不分人、黨、區

國民黨台北市新科議員林杏兒二度出征士林、北投選區，去年如願當選，秉持「不分人、不分黨、不分區」，只要選民有需要就一定服務到底，也讓她宛如「選服磁鐵」，案件如雪片般飛來，她說，服務不求回報，不忘為正義發聲、勇敢問政、堅持到底的從政初心。

42歲林杏兒早年從事公益幫助弱勢，看見受助者開心，是她最大動力，然而自身力量小，無法為他們解決永久性問題，毅然決然踏入政壇，曾任國民黨副發言人與中常委，也在立委、北市議員身旁歷練。

如今成為議員，她認為，更有使命要為選民解決困境，想方設法都要達成，服務是無條件，付出是不求利益回報，因為幫人解決問題是一件開心且有成就感的事。

林杏兒政見主打免費線上法律諮詢，民眾不需親跑服務處，透過電話聯繫就能解惑，4年前開始為民服務，最印象深刻是曾有人找遍議員都要預約，求助無門時遇上她，最後只花5分鐘得到解答，對方當下感動到眼眶泛紅，其子更來助選報恩。

「為了解決一件會勘案，我站在現場，很多人看到就來找，選民服務因此多了10來件」，林杏兒當選後的議員身分，讓她宛如「選服磁鐵」，上任後一天最多曾安排12場會勘與協調會，直呼議會研究室好像太小了。

林杏兒表示，未來要監督蔣萬安市府加速都市更新，因士北房子真的太老，有些高齡長者住在公寓，行動不便就不想出門，身體會一直退化，也要重視社子島開發的住戶權益，如拆遷補償、購屋優惠等。另外，北投中繼市場周邊停車位不足、士林夜市的商品重複率高等問題，都是她任內努力方向。