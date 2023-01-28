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新北燈會「好運兔」小提燈 29日發3000個

中央社／ 新北28日電

新北市政府今天表示，29日將於新北燈會現場首發3000個「新北好運兔」小提燈及教學活動，讓民眾一起提燈籠逛燈會，感受濃厚的燈節氣氛。

新北市民政局發布新聞表示，新北燈會表演活動精彩，28日邀請受兒童歡迎的巧虎及兔子琪琪、馬戲之門及弗莎巴西打擊樂團與花車巡遊。

民政局說，29日還有人氣Line貼圖「好想兔」見面會及「啦啦蹦家族唱跳秀」，下午將於燈會現場首發新北「好運兔」小提燈。

民政局說，新北小提燈圓潤身形、繪有幸運草圖案的好運兔，寓意幸運幸福、多子多孫、事事圓滿，共兩款造型，玩法多變化，一款可當提燈及造型兔帽，抽拉前腳，兔子耳朵就會前後擺動，另一款可在聚寶盆中種蘿蔔，採收好彩頭，還可成為手拉車、投石器、蹺蹺板等玩具，走到哪玩到哪。

民政局說，「好運兔」小提燈以手機、手電筒等燈具為光源，兼顧環保、傳統及趣味。29日下午2時30分開始，也提供限量150個空白小提燈綵繪，讓親子發揮創意，設計專屬自己的獨特提燈；下午4時30分起於燈會服務台發送小提燈，並邀紙藝老師洪新富現場教學組裝。

民政局表示，還有限量特別版「開運兔寶寶」小提燈，身著財神裝、手持金鏟子，結合存錢筒，將在2月4日晚上7時30分於新北燈會服務台現場發送，限量1000個。

燈會 新北

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