影／蔣萬安參加臺北靈安社新春團拜 小試北管演奏

台北市長蔣萬安下午參加大同區台北靈安社新春團拜活動，與社員們小試一段北管演奏，選前講萬安曾經拜訪，選後選在新春之後社員團拜來參加靈安社活動，並上香祝禱，靈安社也致贈紀念品，安撫幼兒的「乖乖吃好好睡平安香火」給昨天剛成為三寶爸的蔣萬安。

大稻埕台北靈安社被登錄為傳統表演藝術北管的保存者。歷史可追溯回19世紀清朝年間的台北靈安社，因為是大稻埕最早成立的軒社之一，神將陣頭出陣儀式、配帶物件與藝員衣著等皆為典範，是形成民間風俗信仰活動不可或缺的要素，台北市文化局在民國100年已登錄為無形文化資產民俗「台北靈安社神將陣頭」的保存者。

去年底，靈安社再提報指定其供奉的霞海城隍老祖神像、西秦王爺神像以及文、武、謝、范4尊老祖神將為古物文資，並獲得同意。靈安社同時向台北市無形文化資產審議會提請登錄為無形文化資產傳統表演藝術「北管」的保存者，指出靈安社創立至今已有逾150年悠久歷史，成立是為了霞海迎城隍的宗教迎神目的，成員以在地民眾為主，與地方社群緊密連結。