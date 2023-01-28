士林夜市「垃圾落地」成日常？ 里長直呼過年湧人潮更多

台北市推動「垃圾不落地」行之有年，有里長發現揚名國際的士林夜市常有業者打烊後或民眾讓「垃圾落地」，尤其春節假期到來，大量人潮湧入，垃圾量隨之增加，情況比過年前還要嚴重，直呼「遊客是來逛夜市，還是來逛垃圾場？」

北市環保局表示，會請商家與收運廠商協調儘早收垃圾，也會派人現場稽查、架設移動式攝影機取締。

士林區義信里長許立丕指出，夜市裡一些閒置攤位或馬路上常遭人亂丟垃圾，有的攤商半夜做完生意後，整理好一包包垃圾會堆在路邊，雖然有付錢找人代收，清晨卻仍在原地，很多時候就變成清潔隊來處理，這段「空窗期」難免會有人跟著扔、狗貓咬破袋等情形，清理也都是社會成本。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿表示，1月3日至7日曾派員加強巡查，取締收攤商家棄置垃圾包、民眾隨地亂丟等違規情事，一共告發12件；16日與士林區清潔隊、里長許立丕等人到場會勘，除了派人到場稽查去睇，也將在較容易棄置垃圾的地點裝設3支移動式攝影機，包含基河路與大南路、文林路口，以及大南路上。

鄧淞駿說，不少商家委外收運垃圾，收攤後會暫置路邊，有些民眾看到就會跟著丟，因此會請商家

要用桶子承裝，不要隨意堆置，也要與收運廠商溝通，配合「垃圾不落地」政策，儘早來收，也呼籲民眾不可隨意在外棄置家中垃圾包，違者依廢棄物清理法可處1200元到6000元罰鍰。

台北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山坦言，士林夜市的街道巷弄多且狹窄，無法普遍設置垃圾桶，尤其人潮壅擠時，清潔人員難以打掃，先前疫情期間沒人逛很乾淨，近來疫情趨緩、人潮回流，又出現髒亂。製造垃圾者有攤商、住戶和遊客，環保局稽查後，大家比較收斂，但是防不勝防，也會與市府討論如何讓士林夜市變乾淨。