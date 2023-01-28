天降橫禍別慌 新北提供職災勞工調解、津貼助重返職場

模板工人阿鴻某次在高空作業車上解螺栓，被起重吊掛中的覆工板碰撞受傷，經過半年多的治療，被醫生告知因傷及脊椎，必須長期使用輪椅，雇主卻未依約定支付醫療費用，阿宏家屬尋求職災個管員協助，經連結「律師到宅諮詢服務」及申請勞資爭議調解，最後歷經3次調解，才終於達成和解，順利獲得賠償金額。

阿鴻表示，他還在復健中，雖然傷後復原是一條漫漫長路，但幸好有職災個管員的陪伴支持，適時連結社會資源，也有個管員協助申請勞資爭議調解，最後獲得賠償和解，讓他和家人減輕不少壓力。

新北市勞工局也為此拍攝《知否‧職否‧災影某》影片，講述職災真實故事及遇到職災時可以善用的資源，其中一則就是阿鴻的故事。職業災害雖然沉重，但他們都沒有放棄，新北也提供各項資源，一同突破、戰勝困境。

勞工局長陳瑞嘉表示，像阿鴻這樣，面對工傷後接踵而來的身體、經濟及勞資關係各項問題，確實需要專業且即時的協助，勞工局設置的「職災勞工專屬服務窗口」，職災個管員受案後，主動訪視與評估需求，確保職災勞工權益，使職災勞工能夠獲取所需支持，重啟希望動力，早日重返職場。

此外，為協助職災勞工重返職場，勞動部自今年1月1日起，委託台大、榮總、汐止國泰及台北慈濟為「職災職能復健專責醫院」，免費提供職災勞工復工評估、工作能力強化訓練等復工協助。勞工於完成職能復健強化訓練後，可備具專責醫院開立完訓證明，向地方縣市政府申請一筆「職能復健津貼」，最長可領180天逾9萬元補助。