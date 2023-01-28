快訊

台中21歲女除夕夜猝死 遭飼養法鬥、獒犬等5寵物狗啃食遺體

紐西蘭奧克蘭創紀錄暴雨襲擊至少2死 機場淹水成泳池千名旅客受困

「我希望我錯了」！ 美空軍上將預測美中兩國將在2025年交戰

安坑輕軌通車倒數 十四張站將開箱辦野餐音樂派對

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
十四張站連通道。圖／新北市捷運局提供
十四張站連通道。圖／新北市捷運局提供

安坑輕軌在1月14日完成履勘作業，新北市捷運局已在年假前完成「營運前須改善事項」，預計在1月31日送審交通部確認，曲河營運許可函後即可擇期通車。為歡慶安坑輕軌即將通車，捷運局將於2月5日在安坑輕軌十四張站辦理「安坑輕軌首站開箱暨野餐音樂派對」，民眾除可逛市集，還可了解未來轉乘動線。

捷運局表示，為歡慶安坑輕軌即將通車，2月5日中午12點至下午17點在安坑輕軌十四張站辦理「安坑輕軌首站開箱暨野餐音樂派對」，一樓廣場有小農市集、親子闖關遊戲、歌手表演及植人手作DIY等活動，二樓戶外平台則規劃為野餐區，民眾在逛市集聽音樂同時，還可至安坑輕軌十四張站熟悉未來轉乘動線、站內配置及觀賞公共藝術作品。

捷運局長李政安說明，安坑輕軌相關的「營運前須改善事項」已改善完成，於農曆年後提送交通部確認並取得營運許可函後，即可擇期通車。

李政安表示，安坑輕軌是新北市長侯友宜任內繼淡海輕軌、新北環狀線，第三條即將通車營運的路線，安坑輕軌的十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，通車後安坑地區居民前往雙北市區可節省15至20分鐘時間，大幅提升通勤的便捷性。

安坑輕軌以「舞動安坑」為主軸，量身打造系列公共藝術作品，本次開箱的十四張站藝術品則包含連通道上「飛翔安坑」、月台層上方「螢火蟲回家的路」及車站一樓的「星宇安坑」。其中「螢火蟲回家的路」則象徵未來旅客從雙北市區回來，在安坑輕軌首站跟著營火蟲一起回家，充滿童趣展現也象徵安坑地區富饒的環境生態。

安坑輕軌票價預計將比照淡海輕軌計畫方式，基本票價為20元，單程最高票價為25元。圖／新北市捷運局提供
安坑輕軌票價預計將比照淡海輕軌計畫方式，基本票價為20元，單程最高票價為25元。圖／新北市捷運局提供

安坑輕軌 新北市長 捷運

延伸閱讀

北投福國高架道路今通車！機車也能騎 可省10分鐘車程

安坑輕軌履勘後6項待改善 侯友宜：春節後再報交通部

安坑輕軌履勘營運前須改善6項 新北捷運局：儘速完成

安坑輕軌雙城至十四張站今履勘 交通部提29項改善事項

相關新聞

報復性消費 北市酒駕增逾3成

酒後駕車屢屢造成嚴重死傷事故，北市警局貫徹「酒駕零容忍」加強取締，去年酒駕違規較前年增加1062件，漲幅逾3成，警方分析...

安坑輕軌通車倒數 十四張站將開箱辦野餐音樂派對

安坑輕軌在1月14日完成履勘作業，新北市捷運局已在年假前完成「營運前須改善事項」，預計在1月31日送審交通部確認，曲河營...

《潮遊新北動社造3》鳴個喇叭 看見新北緬甸街

新北市中和華新街又稱緬甸街，民眾想要在新北「偽出國」的首選之一。在華新街的巷弄、街道，隨處可見中緬文字，印、泰美食，可以...

春節倒數剩兩天 新北推薦農場品茶賞櫻啖美食

連假即將結束，新北市內有多家休閒農場，適合闔家出遊，不僅能享受自然生態環境及手作樂趣，更有多項年節優惠提供給民眾，民眾可...

新科議員點將／從扛轎到坐轎 林延鳳盼做溫暖政治人物

民進黨台北市新科議員林延鳳是幕僚出身，從地方到中央扎實歷練16年，去年在25人激戰的士林、北投選區，衝出第2高票、逾2萬...

三峽清水祖師聖誕 特等神豬1300斤

新北三峽清水祖師廟昨天初六按習俗舉辦賽神豬活動，特等神豬一早在三峽地區遶境後抵達清水祖師廟前廣場，吸引大批民眾圍觀拍照。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。