安坑輕軌通車倒數 十四張站將開箱辦野餐音樂派對

安坑輕軌在1月14日完成履勘作業，新北市捷運局已在年假前完成「營運前須改善事項」，預計在1月31日送審交通部確認，曲河營運許可函後即可擇期通車。為歡慶安坑輕軌即將通車，捷運局將於2月5日在安坑輕軌十四張站辦理「安坑輕軌首站開箱暨野餐音樂派對」，民眾除可逛市集，還可了解未來轉乘動線。

捷運局表示，為歡慶安坑輕軌即將通車，2月5日中午12點至下午17點在安坑輕軌十四張站辦理「安坑輕軌首站開箱暨野餐音樂派對」，一樓廣場有小農市集、親子闖關遊戲、歌手表演及植人手作DIY等活動，二樓戶外平台則規劃為野餐區，民眾在逛市集聽音樂同時，還可至安坑輕軌十四張站熟悉未來轉乘動線、站內配置及觀賞公共藝術作品。

捷運局長李政安說明，安坑輕軌相關的「營運前須改善事項」已改善完成，於農曆年後提送交通部確認並取得營運許可函後，即可擇期通車。

李政安表示，安坑輕軌是新北市長侯友宜任內繼淡海輕軌、新北環狀線，第三條即將通車營運的路線，安坑輕軌的十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，通車後安坑地區居民前往雙北市區可節省15至20分鐘時間，大幅提升通勤的便捷性。