安坑輕軌通車倒數 十四張站將開箱辦野餐音樂派對
安坑輕軌在1月14日完成履勘作業，新北市捷運局已在年假前完成「營運前須改善事項」，預計在1月31日送審交通部確認，曲河營運許可函後即可擇期通車。為歡慶安坑輕軌即將通車，捷運局將於2月5日在安坑輕軌十四張站辦理「安坑輕軌首站開箱暨野餐音樂派對」，民眾除可逛市集，還可了解未來轉乘動線。
捷運局表示，為歡慶安坑輕軌即將通車，2月5日中午12點至下午17點在安坑輕軌十四張站辦理「安坑輕軌首站開箱暨野餐音樂派對」，一樓廣場有小農市集、親子闖關遊戲、歌手表演及植人手作DIY等活動，二樓戶外平台則規劃為野餐區，民眾在逛市集聽音樂同時，還可至安坑輕軌十四張站熟悉未來轉乘動線、站內配置及觀賞公共藝術作品。
捷運局長李政安說明，安坑輕軌相關的「營運前須改善事項」已改善完成，於農曆年後提送交通部確認並取得營運許可函後，即可擇期通車。
李政安表示，安坑輕軌是新北市長侯友宜任內繼淡海輕軌、新北環狀線，第三條即將通車營運的路線，安坑輕軌的十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，通車後安坑地區居民前往雙北市區可節省15至20分鐘時間，大幅提升通勤的便捷性。
安坑輕軌以「舞動安坑」為主軸，量身打造系列公共藝術作品，本次開箱的十四張站藝術品則包含連通道上「飛翔安坑」、月台層上方「螢火蟲回家的路」及車站一樓的「星宇安坑」。其中「螢火蟲回家的路」則象徵未來旅客從雙北市區回來，在安坑輕軌首站跟著營火蟲一起回家，充滿童趣展現也象徵安坑地區富饒的環境生態。
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