《潮遊新北動社造3》鳴個喇叭 看見新北緬甸街

新北市中和華新街又稱緬甸街，民眾想要在新北「偽出國」的首選之一。在華新街的巷弄、街道，隨處可見中緬文字，印、泰美食，可以感受到濃厚異國氣息及多元族群共融的景象，新北市文化局在《潮遊新北動社造Ⅲ》數位影音專輯中，特別紀錄中和華新街緬僑如何努力將其家鄉文化傳承保留，並與地方社區共存共融的過程。

新北市文化局表示，新北市是人口眾多的大家庭，既有跨越山、海、城的百變風貌，也是全國最多外來人口的共融之城，不同族群和世代如何攜手並進，既是挑戰，也是機遇。文化局為了提供多元族群更多的參與機會與平台，長年辦理各式各樣的活動，讓彼此了解互相尊重，資源共享。

1960年代因為排華事件，緬甸華僑飄洋過海來台定居，成為華新街緬甸文化駐地先鋒。「鳴個喇叭文化工作室」創辦人楊萬利，以發音近似鳴個喇叭Mingalar par的緬甸招呼語為名，希望透過輕鬆好玩的方式，將緬甸街的人文故事介紹給大眾。

楊萬利說，年輕人的文化覺醒是有的，藉由舉辦緬甸街在地導覽員培訓課程、發行地方刊物及舉辦美食推廣活動、小旅行等方式，將緬甸獨特的歷史文化做系統紀錄，串連不同世代、族群之間真正認識緬甸街。更多新北社造溫暖與感人故事，都收錄在《潮遊新北動社造3》。