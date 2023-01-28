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春節倒數剩兩天 新北推薦農場品茶賞櫻啖美食

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
雙溪平林休閒農場主打家常美味農家菜餚，食材選用雙溪特產山藥、野薑花以及雙溪本地豬農養的黑毛豬入菜。圖／新北市農業局提供
雙溪平林休閒農場主打家常美味農家菜餚，食材選用雙溪特產山藥、野薑花以及雙溪本地豬農養的黑毛豬入菜。圖／新北市農業局提供

連假即將結束，新北市內有多家休閒農場，適合闔家出遊，不僅能享受自然生態環境及手作樂趣，更有多項年節優惠提供給民眾，民眾可把握春節最後假期，到新北休閒農場欣賞自然生態環境及體驗農家生活樂趣之旅。

位於三峽群山中的熊空森林休閒農場農場占地約6公頃，以自然農法、低密度開發方式種植茶樹，全程經驗證採有機栽培，確保每一棵茶樹在無化學肥料、無農藥的環境下自然生長。

在友善環境、自然食物鏈的運作下，熊空森林休閒農場保有最原始的山林之美，藉深度導覽形式介紹熊空整體有機生態與茶樹栽種，讓遊客在過程中因對茶園知識及茶業文化更加熟悉。此外熊空森林休閒農場更是北部知名的賞櫻景點。

雙溪區雙溪平林休閒農場主打家常美味農家菜餚，食材選用雙溪特產山藥、野薑花以及雙溪本地豬農養的黑毛豬入菜，雙溪種植的基隆原生種山藥有豐富的營養價值，口感綿密細緻；野薑花入菜口味獨特，有天然的花香味；雙溪黑毛豬口感Q彈沒有腥味；以及農場的正宗放山雞及桶仔雞肉質鮮嫩多汁，是許多老饕慕名而來的美味。

此外農場通過環境教育設施場所的認證，以寬闊的場域為教室，豐富的生態為教材，帶領遊客培養保護環境的態度與價值觀，讓民眾在日常生活中落實環保及永續發展意識。而農場堅持不使用殺蟲劑與除草劑，讓自然萬物在園區中不受任何干擾，打造出適合螢火蟲生存的棲地。

新北市農業局長李玟表示，新北市目前共有18家休閒農場，分佈於淡水、三芝、石門、金山、五股、雙溪、三峽等區，每家農場都各有特色，市民朋友可於過年最後兩天假日到新北市的休閒農場春遊。

三峽群山中的熊空森林休閒農場農場占地約6公頃，以自然農法、低密度開發方式種植茶樹，全程經驗證採有機栽培。圖／新北市農業局提供
三峽群山中的熊空森林休閒農場農場占地約6公頃，以自然農法、低密度開發方式種植茶樹，全程經驗證採有機栽培。圖／新北市農業局提供

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