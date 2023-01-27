平溪山城展燈光藝術裝置 日夜風貌變化多

新北市府觀光旅遊局今天推薦平溪區旅遊路線，菁桐電子天燈館前、平溪火車站階梯、十分風景區入口處，展出3座燈光藝術裝置，可把握春節連假時光，感受山城日夜不同風貌。

新北觀旅局今天發布新聞表示，平溪區是值得緩下腳步、慢慢感受自然與人文的幽靜山城；尤其，推薦旅遊路線民眾可自瑞芳火車站轉搭台鐵平溪支線，途經大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐等車站，每站都有不同風情；或搭乘「台灣好行795公車」，也可輕鬆抵達平溪和十分。

觀旅局指出，大華壺穴位於平溪區大華車站周圍，為基隆河的河谷地形景觀，河床處處可見圓滑的坑洞，地形學稱為「壺穴」，主要是地質岩層的結構性硬度不均，經夾帶細沙的河水沖刷產生坑洞；然後，流水在坑洞中形成小漩渦再沖蝕，最後形成壺型的小洞穴，是一處大自然的地理教室。

觀旅局表示，十分老街可觀賞到「火車門前過」的奇景，十分聚落主要是起源於早期開採煤礦而興建的鐵路支線，採礦落沒後，老街被保留下來。現在可看見許多充滿懷古風情的店家和街道風貌，也是許多影視取景之地。

不過，因為老街和鐵軌距離相當近，觀光旅遊局呼籲民眾前往遊玩時，務必遵照交通警示標示通行，不要隨意跨越鐵軌軌道，才能玩得愉快又平安。

觀旅局指出，平溪老街充滿古樸感，沿著斜斜的山坡及鐵道兩旁可見古厝房舍，也有傳統的柑仔店和小吃店，抬頭看見火車從老街上方鐵道橋行駛而過所發出的聲響，更增添老街特色。

周邊特色景點如觀音巖警報鐘亭、八仙洞、防空洞等，充滿歷史痕跡，也值得一訪。喜歡親近自然的民眾，則可探訪有台灣尼加拉瀑布之稱的十分瀑布。

觀光旅遊局指出，考量到無障礙空間，先前於此打造完成十分瀑布公園友善步道，讓身障者或推娃娃車的民眾都可以在親友的陪同下，有多處的觀瀑平台讓民眾可欣賞瀑布美景。

觀旅局指出，另展出3座燈光藝術裝置，菁桐電子天燈館前利用LED霓虹燈光，呈現地方礦業文化、山城生態的「平溪意象」；平溪火車站平台則有「耀兔光廊」，以暖色燈光象徵希望與溫暖，結合兔子造型的金屬結構及彩色燈籠，打造星光閃耀的廊道。

位於十分風景區入口處的「希望之光」，將綠意盎然的樹木搖身一變成為點點星空下，璀璨動人的許願樹，並使用一顆顆燈泡詮釋人們心中的願望。

觀旅局表示，這3大燈光裝置藝術，不只白天美麗好拍，晚上更是浪漫爆表，歡迎民眾前往拍照、打卡，循著光的軌跡更認識平溪的小鎮風情。裝置於每天下午5時至晚間10時亮燈，結合繽紛、祈福與天燈意象等光影氛圍，讓白天和夜晚的平溪展現不同的山城風貌。