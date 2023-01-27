新北就服攜手利伯他茲基金會 協助藥癮水電師傅更新人生

原本從事水電技師的阿平，因染毒進入勒戒所，樂節期間得知妻子、母親相繼離世，出監後無家可歸，個案管理員文起協助阿平體檢快篩，協助入住「利伯他茲中途之家」，雖然受疫情影響找不到工作，但阿平逐漸走出谷底、重返正軌，除了有工作外，也進入空中大學就讀社工學歷。

阿平出監後原本想重回水電業界，不料因疫情影響找不到職缺，專長無用武之地，經與個管員就業晤談後，先至友善廠商擔任新店社區夜班車道管理員一職，阿平謹守本分工作，但深知自己不想只當管理員，在個管員協助其職業探索與鼓勵支持下，轉職至「利伯他茲九菓商店」擔任店員。

阿平表示，起初不懂電腦，對商店的工作模式全然陌生，還好有個管員在職場訪視時教導電腦操作，以及店長的包容指導，讓他決心不氣餒與認真地學習，現在也能抬頭挺胸面對在天國的母親，重新做人。

「九菓商店」于店長表示，阿平剛到職時很緊張，隨手筆記所有的工作流程，短短三個月，我看到他的成長和穩定，讓人很感動。後來他鼓勵阿平可到空中大學修習社工學歷，衷心希望阿平能堅持擺脫過去，迎向全新的未來。