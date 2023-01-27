聽障過程感受「四季循環的愛」 65件作畫即起展出

患有聽覺障礙的誼翎，在成長過程中受到許多人耐心陪伴幫助，給她的愛如四季不曾停歇，誼翎藉由獲獎作品「四季循環的愛」表達感謝之情。新北市美麗永安藝文中心即起至2月21日展出第25屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展，展出65件作品，呈現每名身心障礙者生命歷程不同感受。

新北市文化局表示，「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展活動自開辦以來廣受喜愛藝術創作的身心障礙朋友熱烈響應，此次展覽作品中，多位獲獎者以共融生活為主題畫出相關作品。

誼翎雖聽覺有障礙，但不影響其對畫畫的喜愛，在其成長過程中受到許多人耐心的陪伴幫助，那些人給她的愛就像四季一樣不曾停歇，誼翎藉由本次獲獎作品「四季循環的愛」表達感謝之情。

英珮在醫院治療期間，藉由畫作探索自己的人生，捕捉日常生活的景象，本次藉由多幅獲獎作品「我們都一樣」、「無障礙樓層」、「無障礙電梯」，將身心障礙者利用輔具或是無障礙的設施設備，克服障礙自在的生活，描繪出友善的無障礙環境促進身心障礙者與社會大眾的交流。

另芸芊患有多動症與自閉症，其對於「插圖設計與動畫設計」十分感興趣，利用課餘時間經營自己專屬的動畫設計平台，透過繪出「身心障礙患者想說的話」表達每個人的獨特性，期能讓社會大眾藉由畫作了解並尊重身心障礙者的多元性。

第25屆「愛在畫中」巡迴畫展，每一幅畫作，都可以看得到身心障礙者的才華和努力，一幅幅構圖鮮明且色彩生動，展現了身心障礙者對於人生的熱情及活力，巡迴畫展即起至2月12日在新北市美麗永安藝文中心展出。