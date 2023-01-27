汐東捷運核定地方憂交通黑暗期 張錦豪提十大建議配套

汐東捷運線在春節前獲行政院核定，但地方憂心未來汐止交通會陷入黑暗期，新北市議員張錦豪今天在臉書說，因應捷運汐止東湖線交通黑暗期，除了正在進行中的康寧街南下匝道工程，以及二高南下接環東工程，他率先向市府提出南湖大橋增設下吉林街引道等十大務實建議，希望汐止交通順暢。

張錦豪說，自擔任議員以來他一直在交通、捷運審查委員會，今年為了汐止交通，特意選上召集委員。當汐東線核定後，他就不厭其煩跟捷運局長、交通局長討論汐止即將面臨施工黑暗期的配套措施，直到年度預算通過最後一刻，市長驚鴻一瞥出現在議會，他抓緊時機上前「攔轎陳情」，提出汐止多項交通改善建議，也獲得侯市長樂觀看待。

張錦豪表示，以前柯文哲交通只顧自己，不僅卡汐止捷運，很多交通建議幾乎否決，現在換人執政也許比較好溝通。如蔣萬安不懂交通沒關係，副市長李四川曾擔任過新北副市長又懂工程，知道汐止的痛處，是大家的期待。

張錦豪指出，因應捷運汐止東湖線交通黑暗期，除了正在進行中的康寧街南下匝道工程，以及二高南下接環東工程，他率先提出以下十大務實建議，不天馬行空，都是立即可行的務實建議，具體作法如下：

1、南湖大橋增設下吉林街引道，方便南港回程汐止。

2、吉林街接南湖大橋出水門平面可右轉上橋。

3、吉林街上下班調整為單行道（調撥車道）。

4、協調高公局在長江街（國道汐止分隊辦公室旁）增設引道，於通勤時間開放。

5、大同路及新台五路口為汐止交通瓶頸，Costco業者應讓出儲車空間讓排隊車潮進到自己廠區，以免影響大同路車流。

6、汐科站未來為三鐵共構，有商場、商辦、密集住宅、鄰近二高一高、鄰近大同路新台五路，應成立汐止交通轉運中心。

7、同興路目前施工到康寧街，應規畫二期至明峰街，工程配合康寧街電桿下地。

8、協調公車業者於重要路段上下班增加班次或加開直達車。

9、調整通勤時間出台北市號誌秒數，如康寧街出東湖號誌，在通勤時間予以最大彈性。

10、重啟福德二路銜接環東大道或南港可行性。