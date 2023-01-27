士林這路口紅綠燈藏路牌後看不見 北市交工處：考慮移除

位於台北市士林區承德路四段、大南路口南往北方向，有著「隱藏版」紅綠燈號誌；有民眾投訴，這支號誌被門架擋住，幾乎要在下方才看得見，質疑是如何驗收。北市交通工程管制處說明，該號誌負擔調撥車道、北往南方向，而門架上也設置南往北燈號，並無安全疑慮。

承德路四段、大南路口處的號誌就在士林運動中心附近，為多時相號誌，不過在南往北方向車道，卻有門架路標在號誌前方，駕駛人從遠方看去完全看不見，門架後方的多時相號誌等於失去用途。

家住附近的黃小姐說，自己經過該路口幾百次，還真的不知道那邊有一個紅綠燈，直呼完全被路牌擋住，根本看不到，也質疑政府亂花錢，幹嘛放2個一樣的號誌燈，實在沒有意義，該處車流量大，尖峰時段也有意交幫忙，根本是無用設計。

對此，北市交工處設施科長江長恩說明，該時相號誌及門架路標，在1991年以前就已經設立了，該號誌桿同時負擔北往南、調撥車道的功能。