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北市新春送禮 職訓期間托兒托老照護每月可補8000元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
不少人因家中有托兒托老的負擔，打消了參加職訓的念頭。圖/報系資料照
不少人因家中有托兒托老的負擔，打消了參加職訓的念頭。圖/報系資料照

有人因家中有托兒托老的負擔，打消了參加職訓的念頭。北市勞動局新春送禮，職訓期間，只要是台北市民或是居留地在台北市的外籍或大陸地區配偶，參加北市府自辦、委辦或補助辦理的日間職業訓練期間，就能享有每月最高8000元的照護補助。

勞動局長高寶華指出，為減輕勞工經濟負擔，凡設籍於台北市的勞工參加職訓，只要家中有12歲以下子女，就托於台北市或新北市合法設立的幼兒園、托兒所、托嬰中心、兒童托育中心、國小課後安親機構、補習班或保母；或有65歲以上父母，安置於台北市或新北市合法立案的護理之家、托老機構或採居家照護者，都能檢據申請照護補助。如家中同時有托兒及托老的需求，亦可同時提出申請。

勞動局提醒，符合資格的申請人務必於參加職業訓練的次日起20日內，檢附申請文件向台北市職能發展學院提出職訓期間照護補助申請；全日制之每月補助最高8000元為限，半日制每月補助以4000元為限，實際照護費用低於補助標準者，以補助實際支出費用為限。

勞動局指出，勞工朋友如對於應檢附之文件或相關申請資格條件尚有疑問，可參閱「台北市政府辦理職業訓練及就業服務期間照護補助」申請須知，也可向台北市政府勞動局就業安全科(電話:02-27208889分機7038)或台北市職能發展學院職能評量組(電話:02-28721940分機209)洽詢。

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