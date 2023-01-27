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絶美山櫻花盛開 初六新店烏來仙氣破表

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新烏路上的花園新城櫻花海景致。圖／新北市景觀處提供
新烏路上的花園新城櫻花海景致。圖／新北市景觀處提供

「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」新北市新店區的山櫻花進入最美花期，位在新店文山農場、櫻花公園、新烏路上的花園新城等處，皆可看到桃紅色山櫻花綻放，新北市景觀處表示，民眾可把握春節假期，全家大小來新店賞櫻、登山、觀瀑。

景觀處說，目前新店山櫻花已開8成，正是捕捉美照的好時機。其中又以文山農場、新烏路上的花園新城及新店櫻花街旁的屈尺公園的花況最佳，民眾由新店往烏來方向將會陸續抵達。一片櫻花海景致染上新烏路上的花園新城。

當地除了山櫻花之外還有八重櫻，一連綿延數10公尺，吸引不少賞花人潮。位於新店櫻花街旁的屈尺公園，又稱為櫻花公園，也有數10棵寒櫻，落英繽紛充滿浪漫氣息。桃紅色櫻花繽紛綻放，放眼望去只見花朵隨風飄揚，適合安排健行沐浴芬多精滿溢的自然下。景觀處提醒賞櫻民眾搭乘大眾運輸前往賞櫻愛護環境。

2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季網站：http://cpqweb.com/ntpciflower

目前新店山櫻花已開8成，正是捕捉美照的好時機。圖／新北市景觀處提供
目前新店山櫻花已開8成，正是捕捉美照的好時機。圖／新北市景觀處提供

櫻花季 賞櫻

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