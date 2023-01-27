淡古推日式Tour賞屋走春法 再穿新款浴衣討吉利

春節假期將結束，淡水古蹟博物館推薦日式賞屋走春法，從豪宅、官邸再到透天，景觀、建築各有風情，農曆年節期間「賞屋」不但免費，長年熱銷的浴衣體驗活動同步限時推出「二人同行、一人免費」的優惠，邀民眾在新年穿個新款浴衣討吉利。

淡古表示，春節連假（初二至初八）推出一系列的新春活動，其中推薦日式賞屋走春法，三間日式建築古蹟各有特色，走訪一趟猶如在日本賞屋。淡水日本警官宿舍隱身幽徑中，小巧可愛卻有加大緣側，是一棟特色官邸。淡水木下靜涯舊居則是一棟視野遼闊的獨棟透天，乘載著滿滿畫家的浪漫氣息。

淡水街長多田榮吉故居有無敵河景與日式庭園，是來臺富二代的豪宅，而故居也因應新年，推出浴衣「二人同行、一人免費」的優惠活動（以價高者計費），從幼兒到大人尺寸一應俱全，新年穿新衣，討個來年好順利。

淡古館長黃麗鈴表示，除了推薦日式賞屋走春法之外，本館因應兔年在淡水海關碼頭洋樓前設計一隻130公分的大白兔，驚訝地探出頭來的模樣像是說：「蝦米？換我上場了嗎？」非常可愛。現場還免費提供韓國女團最夯的長兔耳頭飾，歡迎民眾發揮創意與洋樓的裝置藝術合影。

另外，截至1月29日，民眾只要與巨兔合照上傳至自己的Facebook或Instagram並標註本館（#淡水古蹟博物館）即可獲得新春小禮，每日限量50份。或是至淡古粉絲專頁置頂貼文留言區上傳合照，即可再抽兔年大禮盒，歡迎參加限時限量的兔年活動，試試新年好手氣。