快訊

新舊閣揆交棒 蘇貞昌大聲送4字、陳建仁鞠躬回「有你台灣真好」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡古推日式Tour賞屋走春法 再穿新款浴衣討吉利

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡水古蹟博物館在淡水街長多田榮吉故居推出的浴衣體驗，在春節期間限時推出「二人同行、一人免費」的優惠活動。圖／淡水古蹟博物館提供
淡水古蹟博物館在淡水街長多田榮吉故居推出的浴衣體驗，在春節期間限時推出「二人同行、一人免費」的優惠活動。圖／淡水古蹟博物館提供

春節假期將結束，淡水古蹟博物館推薦日式賞屋走春法，從豪宅、官邸再到透天，景觀、建築各有風情，農曆年節期間「賞屋」不但免費，長年熱銷的浴衣體驗活動同步限時推出「二人同行、一人免費」的優惠，邀民眾在新年穿個新款浴衣討吉利。

淡古表示，春節連假（初二至初八）推出一系列的新春活動，其中推薦日式賞屋走春法，三間日式建築古蹟各有特色，走訪一趟猶如在日本賞屋。淡水日本警官宿舍隱身幽徑中，小巧可愛卻有加大緣側，是一棟特色官邸。淡水木下靜涯舊居則是一棟視野遼闊的獨棟透天，乘載著滿滿畫家的浪漫氣息。

淡水街長多田榮吉故居有無敵河景與日式庭園，是來臺富二代的豪宅，而故居也因應新年，推出浴衣「二人同行、一人免費」的優惠活動（以價高者計費），從幼兒到大人尺寸一應俱全，新年穿新衣，討個來年好順利。

淡古館長黃麗鈴表示，除了推薦日式賞屋走春法之外，本館因應兔年在淡水海關碼頭洋樓前設計一隻130公分的大白兔，驚訝地探出頭來的模樣像是說：「蝦米？換我上場了嗎？」非常可愛。現場還免費提供韓國女團最夯的長兔耳頭飾，歡迎民眾發揮創意與洋樓的裝置藝術合影。

另外，截至1月29日，民眾只要與巨兔合照上傳至自己的Facebook或Instagram並標註本館（#淡水古蹟博物館）即可獲得新春小禮，每日限量50份。或是至淡古粉絲專頁置頂貼文留言區上傳合照，即可再抽兔年大禮盒，歡迎參加限時限量的兔年活動，試試新年好手氣。

黃麗玲表示，淡水古蹟博物館門票1張80元，可同時參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾砲台三處古蹟，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份享免票優惠。淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、淡水木下靜涯舊居等則是全年度免費參觀。

淡水古蹟博物館在淡水街長多田榮吉故居推出的浴衣體驗，在春節期間限時推出「二人同行、一人免費」的優惠活動。圖／淡水古蹟博物館提供
淡水古蹟博物館在淡水街長多田榮吉故居推出的浴衣體驗，在春節期間限時推出「二人同行、一人免費」的優惠活動。圖／淡水古蹟博物館提供

淡水 古蹟博物館

延伸閱讀

影／年節採買小心第三隻手 淡水警兩天連逮兩逃逸外勞扒手

柯文哲初三到淡水 侯友宜表達感恩

淡水漁人碼頭情人橋換新裝 春節限定光雕秀

淡水九旬失智老婦低溫10度街頭徘徊 警察協助回家過年

相關新聞

今三峽清水祖師聖誕神豬祭典遶境 三峽警實施交管措施

今天大年初六，是一年一度「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」，也是當地舉辦賽神豬祭典競賽，一早遶境活動熱烈展開，吸引大批信眾前...

汐東捷運核定地方憂交通黑暗期 張錦豪提十大建議配套

汐東捷運線在春節前獲行政院核定，但地方憂心未來汐止交通會陷入黑暗期，新北市議員張錦豪今天在臉書說，因應捷運汐止東湖線交通...

士林這路口紅綠燈藏路牌後看不見 北市交工處：考慮移除

位於台北市士林區承德路四段、大南路口南往北方向，有著「隱藏版」紅綠燈號誌；有民眾投訴，這支號誌被門架擋住，幾乎要在下方才...

北市新春送禮 職訓期間托兒托老照護每月可補8000元

有人因家中有托兒托老的負擔，打消了參加職訓的念頭。北市勞動局新春送禮，職訓期間，只要是台北市民或是居留地在台北市的外籍或...

絶美山櫻花盛開 初六新店烏來仙氣破表

「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」新北市新店區的山櫻花進入最美花期，位在新店文山農場、櫻花公園、新烏路上的花園新城等處...

淡古推日式Tour賞屋走春法 再穿新款浴衣討吉利

春節假期將結束，淡水古蹟博物館推薦日式賞屋走春法，從豪宅、官邸再到透天，景觀、建築各有風情，農曆年節期間「賞屋」不但免費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。