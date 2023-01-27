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初六清水祖師聖誕 李股爐主1300斤神豬獲特等獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今天大年初六為清水祖師聖誕，三峽清水祖師廟按習俗舉辦賽神豬活動。記者李定宇／攝影
今天大年初六為清水祖師聖誕，三峽清水祖師廟按習俗舉辦賽神豬活動。記者李定宇／攝影

今天大年初六是清水祖師聖誕，每年三峽賽豬公則是三峽祖師廟重要的年度祭典，今年由李股擔任爐主且以1300斤的神豬奪下特等獎。今年擔任爐主且獲得特等獎的李志信表示，今年獲得這榮耀很不簡單，感謝祖師爺保佑。

新北市議員江怡臻表示，三峽清水祖師聖誕是重要祭典，長達10天春節滿滿人潮，歡迎民眾把握機會到三峽走走。

今天大年初六為清水祖師聖誕，三峽清水祖師廟按習俗舉辦賽神豬活動，一早特等神豬就在三峽地區遶境後抵達清水祖師廟前廣場，吸引大批民眾圍觀拍照。每年則由是地方七股包括劉姓、大集姓、陳姓、林姓、中庄集姓、李姓、王姓輪流擔任爐主。

今年輪到第六股李股李志信擔任爐主，且飼養的神豬達1300斤獲得特等獎，李志信說，神豬飼養是請專人飼養，一般神豬要養兩到三年，自己沒辦法養那麼，清水祖師廟每年不同姓氏輪流擔任爐主，神豬比賽是為祖師爺聖誕祝壽，習俗已經兩百多年，今年非常高興得到特等獎且還是值年爐主，要得到此榮耀很不簡單，感謝祖師爺保佑。

新北市文化局長龔雅雯表示，三峽長福巖清水祖師廟建立於清乾隆34年西元1769年，結合有形文化資產古蹟美學與無形文化資產民俗價值。聖誕祭典包含三獻禮道場科儀及神豬獻祭等兩大活動，神豬以雄偉炫麗的彩棚裝飾，並於兩旁架設紗燈一對，是當今北台灣廣為人知爭相一睹風采祭典。

新北市議員江怡臻表示，三峽清水祖師聖誕是重要祭典，相關活動也是重要文化遺產，三峽祖師廟和老街今年非常熱鬧，長達10天的春節都是滿滿人潮，年味特濃，想感受過年氣氛的歡迎把握機會來到三峽走走。

第六股李股李志信擔任爐主，且飼養的神豬達1300斤獲得特等獎。記者李定宇／攝影
第六股李股李志信擔任爐主，且飼養的神豬達1300斤獲得特等獎。記者李定宇／攝影
李股擔任爐主且以1300斤的神豬奪下特等獎。記者李定宇／攝影
李股擔任爐主且以1300斤的神豬奪下特等獎。記者李定宇／攝影
特等神豬就在三峽地區遶境後抵達清水祖師廟前廣場，吸引大批民眾圍觀拍照。記者李定宇／攝影
特等神豬就在三峽地區遶境後抵達清水祖師廟前廣場，吸引大批民眾圍觀拍照。記者李定宇／攝影
三峽清水祖師聖誕是重要祭典，相關活動也是重要文化遺產。記者李定宇／攝影
三峽清水祖師聖誕是重要祭典，相關活動也是重要文化遺產。記者李定宇／攝影

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