今三峽清水祖師聖誕神豬祭典遶境 三峽警實施交管措施

今天大年初六，是一年一度「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」，也是當地舉辦賽神豬祭典競賽，一早遶境活動熱烈展開，吸引大批信眾前往參與。三峽警分局表示，這次遶境路線1.4公里後抵達三峽祖師廟，遶經路段，警方將實施交管措施，民眾要遵循交管人員指揮。

據了解，三峽長福巖清水祖師廟建立於清乾隆34年（1769年），每年農曆初六是三峽清水祖師聖誕，由在地7股（分為劉、大雜姓、陳、林、中庄雜姓、李、王），不同姓氏人家輪值祭祀，當地會舉辦「三獻禮道場科儀」及「神豬獻祭」等兩大聖誕祭典活動。

「賽神豬祭典」活動至今已超過200年，參賽者依豬公重量評比，獲頒特等、壹等、貳等等獎項，在當地是重要慶典活動，每年吸引大批民眾到場參與，因結合有形文化資產古蹟美學與無形文化資產民俗價值，遂為新北市市定民俗「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」。

新北市三峽警方表示，今天農曆大年初六是三峽清水祖師聖誕，一早便湧入大批信眾前往參拜。今年遶境活動從上午8時開始，7個陣頭15車150人活動隊伍，從三峽區復興路與民生街口集結，沿著民生街、民權街、中山路、仁愛街、民族街、民族街五巷到三峽祖師廟廟埕舉行神豬獻祭儀式。