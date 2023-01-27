汐止康誥坑公園城堡親子共融 康誥坑溪櫻花綻放賞夜櫻

新北市議員張錦豪與汐止區白雲里長陳俊地，共同向農業局爭取近2000萬，打造全新天空城堡為主題的共融式康誥坑公園，嶄新面貌近日開放吸引很多民眾。汐止康誥坑溪沿岸200株台灣山櫻，也陸續綻放，約有1個月的賞花期。

市議員張錦豪說，汐止區水源路一帶社區大樓居住人口眾多，原文化白雲公園遊樂設施老舊、地面濕滑，一直以來使用率很低，成為遛狗才會去的公園。

張錦豪4年前初上任時就與陳俊地討論，希望能夠還給地方大人小孩一個好環境，同時也清出國有地增加部分面積，經過不斷爭取及會議修正，與各種還我特色公園相關團體等意見，歷經8次流標，近日終於完工開放。

張錦豪表示，康誥坑公園的主題是一個天空城堡的象徵，除了小朋友最愛的長長溜滑梯，增加一個鋼構的無障礙空間，鮮綠草坪盪鞦韆，從左邊上去一直到最後有數個體健設施，中間設計成跳椿區、共融遊具，還有一個小朋友可以攀爬的、天空之城概念的共融性遊具，將成為白雲里、文化里及自強里，鄰近休閒遊憩的好去處。但有一些缺失需要改進，他會持續盡監督改善，也請大家多多包涵。

另外，市府指出，汐止康誥坑溪沿岸200株台灣山櫻，花色為濃桃紅色，花型呈吊鐘狀，1月中已陸續綻放，約1個月的賞花期，目前開約三、四成。新北市政府景觀處主辦「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」，帶給民眾浪漫櫻花氛圍。日前已經開幕點燈，持續到3月，想賞櫻的民眾可以晚上來感受浪漫氣息。

汐止區康誥坑溪兩岸，河岸旁的步道平緩、溪畔與兩側櫻花交映的美景，今年汐止區公所與里辦公處，於康誥坑溪畔精心布置燈飾，2月12日前讓民眾能近距離在夜間欣賞「溪澗夜櫻」，歡迎前往賞櫻、拍照和打卡。明天28日有新春賞櫻慶元宵活動。