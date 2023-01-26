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2023新北燈會今晚點燈 8主題燈區「兔來運轉」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「兔來運轉」主燈，高8米、搭乘著飛碟的太空兔眨動雙眼，隨著音樂及燈光360度旋轉向觀眾打招呼萌翻全場。記者李定宇／攝影
「兔來運轉」主燈，高8米、搭乘著飛碟的太空兔眨動雙眼，隨著音樂及燈光360度旋轉向觀眾打招呼萌翻全場。記者李定宇／攝影

「2023新北燈會」今晚在新北大都會公園熊猴森樂園登場，由新北市長侯友宜與藝人陳亞蘭等共同啟動高8米的「兔來運轉」主燈，搭乘著飛碟的太空兔眨動雙眼，隨著音樂及燈光360度旋轉向觀眾打招呼萌翻全場。

新北市長侯友宜表示，今年燈會「兔來運轉熊猴森」將會場打造為遊樂園，規劃八大主題燈區及五大展演活動，並邀請日本9縣市參展及視帝陳亞蘭與國際級表演團隊等輪番演出，相當精彩，會場特別設計各種造型兔子逗趣可愛，白天或晚上各有風情，怎麼拍照都好看，歡迎闔家前來賞燈同樂。

活動由金鐘視帝陳亞蘭的「嘉慶君遊新北燈會」拉開序幕，緊接著世界第1支玻璃投影舞蹈團體「空稜鏡」舞出光影幻化及知名藝人Hot Shock、高人氣饒舌歌手高爾宣演出，現場氣氛High到最高點，直播並吸引上千網友熱烈回應，還有媲美樂園等級的花車搭配弗沙巴西打擊樂團遊行踩街，與民眾近距離互動，為燈會現場帶來滿滿歡笑聲。

民政局長柯慶忠表示，八大主題燈區中主燈秀每天晚上18時到22時整點都會演出，迎賓燈區融入現場光環境呈現不同的風貌、育樂後花園以新北知名景點設計4本立體書、開運萬事屋有濃濃年味，祝福大家心想事成擲聖筊、財源廣進求好籤、搗蛋樂園互動燈區踩踏地燈就會亮燈及發出樂音，最適合帶小孩來放電。

民政局表示，為讓民眾能安心賞燈，環保局於新北燈會每日活動結束後都會進行全區環境清消，警察局三重分局也提醒賞燈民眾，為維護場地秩序及民眾安全，活動期間請勿騎自行車、勿燃放煙火，同時請隨時注意高齡者、小孩及隨身財物安全。

新北燈會八大主題燈區中主燈秀每天晚上18時到22時整點都會演出。記者李定宇／攝影
新北燈會八大主題燈區中主燈秀每天晚上18時到22時整點都會演出。記者李定宇／攝影
「2023新北燈會」今晚在新北大都會公園熊猴森樂園登場，由新北市長侯友宜與藝人陳亞蘭等共同啟動「兔來運轉」主燈。記者李定宇／攝影
「2023新北燈會」今晚在新北大都會公園熊猴森樂園登場，由新北市長侯友宜與藝人陳亞蘭等共同啟動「兔來運轉」主燈。記者李定宇／攝影

燈會 侯友宜

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