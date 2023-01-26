侯友宜參拜禪寺 住持：盼全國同胞同沾「好好做代誌」威德

新北市長侯友宜今下午赴土城參拜慈法禪寺，住持淨耀法師致詞時將侯友宜比做財神，直說他比財神還有人氣，並認為他之所以人氣這麼旺，是因為過去侯在副市長期間，一步一腳印累積下來的。淨耀法師認為，這也代表好好做代誌是對的，「把工作做好，就會自然水漲船高。」

淨耀法師表示，希望接下來的疫情不要再爆發，並祝禱災難減少，也希望侯友宜不只在新北市能做得好，「全國同胞都能沾好好做代誌的威德。」侯友宜則說，過去禪寺也跟新北市府的局處合作、以身作則投入公益、教育事業不遺餘力，讓佛祖的慈悲普照大地。去年自己再度連任，就聽取法師的建議，要愛跟包容並帶著市民往前走，希望接下來疫情消散，台灣會更好。