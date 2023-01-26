快訊

「致命寒流」恐成東亞新常態 專家示警極端現象：會更嚴重

背誦李白「蜀道難」免費遊劍門關 四川：永久有效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜參拜禪寺 住持：盼全國同胞同沾「好好做代誌」威德

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今下午赴土城參拜慈法禪寺。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午赴土城參拜慈法禪寺。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今下午赴土城參拜慈法禪寺，住持淨耀法師致詞時將侯友宜比做財神，直說他比財神還有人氣，並認為他之所以人氣這麼旺，是因為過去侯在副市長期間，一步一腳印累積下來的。淨耀法師認為，這也代表好好做代誌是對的，「把工作做好，就會自然水漲船高。」

淨耀法師表示，希望接下來的疫情不要再爆發，並祝禱災難減少，也希望侯友宜不只在新北市能做得好，「全國同胞都能沾好好做代誌的威德。」侯友宜則說，過去禪寺也跟新北市府的局處合作、以身作則投入公益、教育事業不遺餘力，讓佛祖的慈悲普照大地。去年自己再度連任，就聽取法師的建議，要愛跟包容並帶著市民往前走，希望接下來疫情消散，台灣會更好。

慈法禪寺現場聚集不少民眾前來參拜，侯友宜一一發送紅包袋，不少民眾搶拍合照，還巧遇過去中山分局的同事，他力讚侯友宜過去在中山分局當刑事組長出生入死、很拼命。

新北市長侯友宜今下午赴土城參拜慈法禪寺。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午赴土城參拜慈法禪寺。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午赴土城參拜慈法禪寺，現場發送紅包還巧遇過去中山分局的同事（白髮者）。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午赴土城參拜慈法禪寺，現場發送紅包還巧遇過去中山分局的同事（白髮者）。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 法師

延伸閱讀

影／遲遲不表態參選總統怕被說落跑？侯友宜回應了

新內閣布局出爐 侯友宜：盼盡快調整好、為人民多做點事

影／回應陳建仁組閣、侯友宜參選總統 柯文哲這麼說...

影／柯文哲說可選總統 侯友宜：新北有責任 千萬人共好

相關新聞

新北燈會開跑 侯市長請來「皇帝」一起開燈

2023新北燈會今晚在大都會公園登場，新北市長侯友宜邀請扮成嘉慶皇帝的陳亞蘭一同點燈，啟動高達8公尺會隨著音樂、燈光36...

2023新北燈會今晚點燈 8主題燈區「兔來運轉」

「2023新北燈會」今晚在新北大都會公園熊猴森樂園登場，由新北市長侯友宜與藝人陳亞蘭等共同啟動高8米的「兔來運轉」主燈，...

侯友宜參拜禪寺 住持：盼全國同胞同沾「好好做代誌」威德

新北市長侯友宜今下午赴土城參拜慈法禪寺，住持淨耀法師致詞時將侯友宜比做財神，直說他比財神還有人氣，並認為他之所以人氣這麼...

黃金博物館走春 免費喝黃金氣泡水、黃金酒只剩3天機會

新北市黃金博物館內的賣店「京華堂食用金文創館」，年假期間推出「黃金氣泡水」、「黃金酒」免費試飲活動，每天限量99杯。有興...

北市汰換節能設備祭億元補助金 最高省50％快來申請

台北市政府力推服務業汰換節能設備，去年編列1億元預算，最高可補助購買金額50%，上路5個月已補助逾5336萬元，受理51...

大年初五天氣晴 新北推薦石碇、雙溪農再社區

今天大年初五天氣放晴，家戶紛紛把握機會外出走春，新北市農業局推薦石碇烏塗農再社區及雙溪長源農再社區，體驗手做布包、享用在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。