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黃金博物館走春 免費喝黃金氣泡水、黃金酒只剩3天機會

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市黃金博物館「京華堂食用金文創館」，年假期間推出黃金氣泡水、黃金酒免費試飲活動，遊客對能喝下黃金感到新奇。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館「京華堂食用金文創館」，年假期間推出黃金氣泡水、黃金酒免費試飲活動，遊客對能喝下黃金感到新奇。圖／黃金博物館提供

新北市黃金博物館內的賣店「京華堂食用金文創館」，年假期間推出「黃金氣泡水」、「黃金酒」免費試飲活動，每天限量99杯。有興趣的民眾可把握機會，29日（大年初八）前到館區遊玩時，順道「喝金箔」。

黃金博物館新年期間館區湧入不少遊客，除了鎮館之寶220公斤大黃金吸引民眾觸摸摸添福氣，京華堂食用金文創館推出可以喝的金箔，因顛覆民眾對黃金的既定印象，也成焦點。

京華堂食用金文創館表示，大部分的金箔為工業用途，因此含有銀、銅等化合物，這些化合物進入人體，可能對健康帶來危害。

京華堂開發的食用金箔，是在真空無汙染環境製造出的汽化金顆粒，或是沉積後的汽化金箔，列屬衛生福利部公告「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」中的著色劑，合乎含量規範，即可用於糕餅裝飾、糖果及巧克力外層。

京華堂食用金文創館從初二起到初八的下午2點，提供黃金氣泡水、黃金酒免費試飲活動，每天限量各99杯。食用金箔在台灣不常見，在飲品中呈現閃耀的光澤更是吸睛，吸費民眾排隊嘗鮮。

黃金博物館表示，春節期間館方還有集章、IG打卡送走春禮等活動。共學館提供「迎金兔」春聯章，讓民眾可壓印可愛的春聯帶回家紀念。相關活動內容可上黃金博物館官網（https://www.gep.ntpc.gov.tw/）查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市黃金博物館「京華堂食用金文創館」，年假期間推出黃金氣泡水、黃金酒免費試飲活動，遊客對能喝下黃金感到新奇。圖／黃金博物館提供
新北市黃金博物館「京華堂食用金文創館」，年假期間推出黃金氣泡水、黃金酒免費試飲活動，遊客對能喝下黃金感到新奇。圖／黃金博物館提供
黃金博物館邀請民眾到黃金博物館走春，春節連假期間湧入不少遊客。圖／黃金博物館提供
黃金博物館邀請民眾到黃金博物館走春，春節連假期間湧入不少遊客。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 文創 春節

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