民憂強風毀損中台灣燈會 中市府：均考量氣候強化固定

近期陣風強勁，全台時傳鷹架、路樹倒塌等災情，又近元宵節，中台灣燈會開幕在即，有民眾憂強風損壞燈區作品；中市觀旅局表示，燈組設置均考慮強風、豪雨等自然天候狀況，強化固定及防水，也安排工作人員、保全加強現場巡邏。

喜迎兔年，2023中台灣元宵燈會「幸福台中」，將於2月4日登場，一連9天於中央公園登場；今天大年初五，仍在春節連假期間，不少民眾帶著家中小孩，到中央公園踏青、野餐，也好奇今年燈會布置狀況，紛紛圍觀。

有民眾提到，春節期間陣風強勁，全台傳出不少鷹架、帆布、路樹等倒塌災情，此次燈會不少大型作品，以鷹架等模式建構，中央公園又地幅廣大，擔憂強勁風速會損壞作品。

觀旅局指出，燈組設置均考慮強風、豪雨等自然天候狀況，強化固定及防水；但為避免極端天候及人為破壞，也安排工作人員、保全加強現場巡邏。

今年中台灣燈會以「幸福台中」為主題，布置6大主題燈區、並有11款兔子、超過30座燈組、多元聚客活動及「Park兔」文創特色市集；觀旅局說明，現場已完成主要燈組及光環境設置，年後將進行細節調整，在開幕後以最完整的樣貌呈現，絕對精采可期。

「幸福台中」燈會6大燈區，包含利用中央公園天井而設，療癒舒壓的超萌「兔萌窩」區；「萌兔萬花筒」燈區則有10米高LAYHER裝置，投射各色萌兔；LED燈光律動兔，搭配水霧雷射的「光之流域」燈區。