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北市汰換節能設備祭億元補助金 最高省50％快來申請

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市產發局推出「服務業汰換節能設備補助」，包含節能標章燈具、一級能效空調、中央空調，上路4個月已補助逾5336萬元。圖／產發局提供
北市產發局推出「服務業汰換節能設備補助」，包含節能標章燈具、一級能效空調、中央空調，上路4個月已補助逾5336萬元。圖／產發局提供

北市政府力推服務業汰換節能設備，去年編列1億元預算，最高可補助購買金額50%，上路4個月已補助逾5336萬元，受理513件以照明燈具為最大宗，預估減碳量達2萬1022噸，等同於54座大安森林公園一年吸碳量。產發局表示，去年度補助金額度尚未用罄，鼓勵工商業界踴躍申請，以提升北市整體節電量。

響應2050淨零排放目標，產發局推出「服務業汰換節能設備補助」，包含節能標章燈具、一級能效空調、中央空調，最高可補助購買金額50%，去年8月1日起受理，鼓勵北市營業場所、法人機構及私立醫院、學校、停車場都可申請，截至12月底共513件受惠，總節電量估達4100萬度電。

產發局公用事業科長何明育說明，辦公室照明燈具的節電效率佳，申請件數最多，每盞上限500元，其次是冷氣，而中央空調系統上限為200萬元，業者須負擔自籌款，入門相對比較高，遞件數最少。

該補助案去年編列1億元補助金，統計至1月19日，照明燈具、停車場智慧照明、無風管空調、接風管空調的補助，尚有3707萬多元，中央空調則有逾274萬元，剩餘額度可上官網（https://www.tpcopower.org.tw/）查詢，申請期限至總額度用完為止，補助順序採送件時間為準，也電洽0800-580-037。

何明育表示，去年額度還有別浪費，歡迎有需要者踴躍提出申請，若補助金用罄也不用擔心，今年仍有1億元提供補助，盼助業者加速汰換耗能設備，打造台北成節電城市。

室內停車場智慧照明須符合節能標認證章等。圖／產發局提供
室內停車場智慧照明須符合節能標認證章等。圖／產發局提供
北市補助汰換節能設備，中央空調系統最高可補助建置費用50%，上限兩百萬元。 圖／產發局提供
北市補助汰換節能設備，中央空調系統最高可補助建置費用50%，上限兩百萬元。 圖／產發局提供
辦公室照明燈具須符合節能標章認證。圖／產發局提供
辦公室照明燈具須符合節能標章認證。圖／產發局提供

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