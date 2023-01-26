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大年初五天氣晴 新北推薦石碇、雙溪農再社區

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「泰發炭窯遺址」保存舊時煤窯情境紀載煤礦故事。圖／新北市農業局提供
「泰發炭窯遺址」保存舊時煤窯情境紀載煤礦故事。圖／新北市農業局提供

今天大年初五天氣放晴，家戶紛紛把握機會外出走春，新北市農業局推薦石碇烏塗農再社區及雙溪長源農再社區，體驗手做布包、享用在地風味餐，探索煤業歷史泰發炭窯，順訪淡蘭中路中坑古道。新北市農業局長李玟表示，過年走春遠離喧囂，推薦戶外迷口袋清單，迎接開春納福。

位於新北雙溪地區的長源社區，是新北市農業局輔導的第18個農村再生社區，早期社區因煤礦的開採而有相當的榮景，其中「泰發炭窯」正是社區內現存最完整的窯廠遺址，遺址中可看見從前的運煤與倒媒設備、煤炭渣牆，還可以實際走入煤窯之中，一探煤炭產生之地。

而沿泰發炭窯方向的步道下切，經過泰發人行橋，可沿著柑腳溪漫步，聆聽潺潺流水聲與綠林共處，空氣清新走起來相當舒服放鬆，走訪社區景點後，可到社區將近百年歷史石頭屋「柑腳養生事務所」，品嘗在地礦坑阿嬤養生餐。

相距半小時路程的石碇烏塗社區，為昔日淡蘭古道的必經之地，烏塗溪潺潺經過，景緻相當清幽，此地有翠綠的山林溪流，懷舊的歷史遺跡(運煤橋遺址、礦工雕塑)，生態資源相當豐富，烏塗社區理事長賴麗娟表示，社區目前提供手工布包DIY體驗活動，期待民眾在上午的森林療育後，又能體驗農遊手作樂趣，即日起至2月底提供5人同行1人免費。

中坑古道中的石拱橋與溪流結合為一幅桃源美景，是登山客必拍之處。圖／新北市農業局提供
中坑古道中的石拱橋與溪流結合為一幅桃源美景，是登山客必拍之處。圖／新北市農業局提供

遺址

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